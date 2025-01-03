　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

19年七閏！農曆蛇年有384天　閏六月多出19天

▲農曆乙巳蛇年共有384天。（圖／翻攝光明網）

▲農曆乙巳蛇年共有384天。（圖／翻攝光明網）

記者魏有德／綜合報導

陽曆進入2025年，代表著農曆過年也將跟著到來。有好奇的民眾發現，2025年是平年，一年有365天，但即將來臨的農曆乙巳蛇年，全年有384天，足足比陽曆多了19天，也遠比354天的甲辰龍年還要長。原來，陽曆和農曆年各年的「時差」決定一年的日子數，這才多出19天。

▲農曆乙巳蛇年。（示意圖／AI製圖）

▲農曆乙巳蛇年。（示意圖／AI製圖）

《光明網》報導，公曆（陽曆，下同）2024年是閏年，全年366天，農歷甲辰龍年是平年，全年354天，這一年的公曆年比農歷年長12天。而公曆2025年是平年，全年365天，農歷乙巳蛇年是閏年，閏六月，全年384天，反過來比公曆年足足多出19天。

中國科學院紫金山天文台科普主管王科超分析道，陽曆是以太陽連續兩次經過春分點，時間間隔即為一回歸年，平均約為365.2422天，「由於一回歸年平均長度並非整數，設置平年和閏年，平年365天，閏年366天。」

陽曆年可以被4整除的年份是閏年，便會多出2月29日一天，但遇到整世紀年，必須被400整除才置閏年，也就是遵循「四年一閏，百年不閏，四百年再閏」的規則。

至於農曆的曆法則兼顧月亮圓缺變化的週期和回歸年的長度，也就是一部陰陽合曆。王科超透露，一個朔望月平均約29.53天，取整計數，農歷月分大月和小月，大月30天，小月29天，「一個農歷平年有12個月，長度為354天或355天，比一個回歸年少大約11天。」

王科超表示，為了讓農曆年長度接近回歸年，月份順序還需與四季相符，農曆曆法中以設置閏月的方式來彌補「時間差」，「閏月的安排與節氣相關，在農歷年中，冬至後第一個沒有中氣的朔望月被稱為閏月，中氣是指從立春開始排序的二十四節氣中偶數序列的12個節氣（如雨水、春分、谷雨等）。一個農歷閏年有13個月，長度384天左右，約每19個農歷年中有7個閏年，因而有十九年七閏的說法。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
檢實測1500萬「女生搬得動」！　劍指橘子：非等閒之輩
快訊／柯文哲羈押第一天！律師被問是否抗告「點頭了」
快訊／尹錫悅官邸大門開了！　律師團現身
台鋼雄鷹25歲外野手宣布引退
「我不是民眾黨的！」遭嗆切割　館長怒了
LIVE／執行尹錫悅逮捕令！支持者與3000警對峙　現場曝光
黃國昌怒嗆賴清德「台獨龜孫」！
「1月11釘孤支」！　民眾黨號召人民集結
快訊／安泰醫院火警9死！全院「一半是違建」　將強制拆除
快訊／女騎士自摔「捲入車底」遭輾死！
徐巧芯緊咬梁文傑　林楚茵：覬覦同事老公的綠茶婊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

19年七閏！農曆蛇年有384天　閏六月多出19天

世界泳聯2024最佳女子跳水運動員！　「全紅嬋」靦腆在家曬獎盃

陸男大生超愛鋼鐵人　廢品站撿零件自製「軍用戰術裝備」獲獎學金

比人腦快10億倍　陸港專家研究AI神經元「1秒識圖3479萬張」

趙露思遭爆「前男友只會傷害她」：刮她骨頭啃食她

妻子產後憂鬱不願行房　他上網買迷魂藥！要坐22個月的牢

海峽導報遭封殺　國台辦點名「賴清德當局」：必將自食其果

台灣人領大陸身分證　12年679人被註銷台灣戶籍

未上演新年行情！　中國A股3大指數「齊跌」

中國機遇已失？　美媒：川普2.0美企「不會再幫北京關說」

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【泰格與雪兒】愛康

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

【兩台轎車國道上互逼】連續變換車道讓後車疑不滿！兩台車蛇行狂飆

【我的滷味～400塊TAT】慘成在地美食...他捨不得浪費開吃嚇壞朋友XD

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

小S跨年曬全家福照片 和Makiyo開唱〈恭喜恭喜〉

金正恩牽女兒出席平壤跨年　父女2人全場互動曝光！

19年七閏！農曆蛇年有384天　閏六月多出19天

世界泳聯2024最佳女子跳水運動員！　「全紅嬋」靦腆在家曬獎盃

陸男大生超愛鋼鐵人　廢品站撿零件自製「軍用戰術裝備」獲獎學金

比人腦快10億倍　陸港專家研究AI神經元「1秒識圖3479萬張」

趙露思遭爆「前男友只會傷害她」：刮她骨頭啃食她

妻子產後憂鬱不願行房　他上網買迷魂藥！要坐22個月的牢

海峽導報遭封殺　國台辦點名「賴清德當局」：必將自食其果

台灣人領大陸身分證　12年679人被註銷台灣戶籍

未上演新年行情！　中國A股3大指數「齊跌」

中國機遇已失？　美媒：川普2.0美企「不會再幫北京關說」

Hyundai「電動版小Tucson」印度亮相！2電池選擇、續航力390km起

鳥取爆紅下午茶！獨特天美卵製作「空氣鬆餅」鬆軟至極超爆好吃

林明謙合作女友曾寶儀　遇爭吵吐心聲「忍過去」！

揪團縱走南一段！女高山症發作竟遭同伴放生　獨留3千米高山

薔薔目睹「大頭症男星惡行」爆3線索！　阿本揭業界修圖黑暗內幕

潘若迪不扮席琳狄翁了　找馬力歐再搞英熙娃娃比本尊可怕

屏東地檢署反賄選公共論壇座談會　杜絕金錢介入農漁會選舉

開車邊講手機竟還吵架！屏東男這下慘了　追撞大貨車釀2傷

全家合作不二家推「煉乳牛奶霜淇淋」！現做奶昔全台2000店開賣

廣達徵才！組3千人大軍攻AI　續衝輝達GB300伺服器新品

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

大陸熱門新聞

趙露思遭爆「前男友只會傷害她」：刮她骨頭啃食她

妻子產後憂鬱不願行房　他上網買迷魂藥！要坐22個月的牢

海峽導報遭封殺　國台辦點名「賴清德當局」：必將自食其果

跨年過世！抗癌網紅不敵肝癌 生前陪伴妻女

陸網友自製「高仿加拿大鵝牌」羽絨服 7天搞定！成本僅1500元

領大陸身分證　12年679人被註銷台灣戶籍

陸「假裝上班有限公司」徵才！

美媒：川普2.0美企不會再幫北京關說

福馬「小三通」實行「一次過檢」

陸男大生超愛鋼鐵人 廢品站撿零件自製「軍用戰術裝備」獲獎學金

26歲男突腦梗塞！原因竟與「背包」有關

比人腦快10億倍 陸港專家研究AI神經元「1秒識圖3479萬張」

中國A股3大指數齊跌

陸航母山東艦釋出新消息

更多熱門

相關新聞

台語歌王歌后來了　彰化跨年嗨整夜

台語歌王歌后來了　彰化跨年嗨整夜

為迎接2025年「蛇年」到來，彰化市公所今(31日)晚7點30分起，在後火車站辭修路舉辦跨年晚會，邀請超偶冠軍李子森、鋼琴王子黃霆睿、無雙樂團等多組卡司接力演唱，還有金曲歌王楊烈陪著一同倒數，而田中鎮公所則在彰化高鐵後站廣場(彰高三號廣場公園)熱鬧登場，現場有台語歌王歌后翁立友及張秀卿及等多名唱將一起到場同歡。

尚格春節禮獻　大摩與賈靜雯同賀璀璨蛇年

尚格春節禮獻　大摩與賈靜雯同賀璀璨蛇年

軒尼詩限量蛇年系列華麗迎春

軒尼詩限量蛇年系列華麗迎春

送到心坎裡！3款「年末禮盒」推薦

送到心坎裡！3款「年末禮盒」推薦

關鍵字：

農曆乙巳年蛇年平年陽曆陰曆

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲認了！妙天「箱子裝1000萬」給橘子拖走

女神變工業絞肉機！　他揭「女友戰力」只有性愛沒互動

「張君雅小妹妹」跨年夜答應求婚！甜曬無名指婚戒

獨／「全台最大黃牛」轉戰主辦

消失14年！賽車皇后相馬茜露臉了　李玖哲依偎放閃

陳智菡「LINE紀錄」變關鍵！　柯文哲還押3個月

濟州航空「機師與塔台最後互動」曝光

柯文哲自爆　安排妻小一起出國躲

柯文哲當初交保「1事踩紅線」　京華城案4被告全還押

恐影響生育！專家警告「這動作」千萬別做

趙露思遭爆「前男友只會傷害她」：刮她骨頭啃食她

三開羈押庭　柯文哲：要關我就直接說

即／柯文哲4人羈押　全送回土城

即／柯文哲4人再遭羈押！北院裁定理由曝

黃少祺跨年「自家陽台看101煙火秀」

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【泰格與雪兒】愛康

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面