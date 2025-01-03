19年七閏！農曆蛇年有384天　閏六月多出19天

▲農曆乙巳蛇年共有384天。（圖／翻攝光明網）

記者魏有德／綜合報導

陽曆進入2025年，代表著農曆過年也將跟著到來。有好奇的民眾發現，2025年是平年，一年有365天，但即將來臨的農曆乙巳蛇年，全年有384天，足足比陽曆多了19天，也遠比354天的甲辰龍年還要長。原來，陽曆和農曆年各年的「時差」決定一年的日子數，這才多出19天。

▲農曆乙巳蛇年。（示意圖／AI製圖）

《光明網》報導，公曆（陽曆，下同）2024年是閏年，全年366天，農歷甲辰龍年是平年，全年354天，這一年的公曆年比農歷年長12天。而公曆2025年是平年，全年365天，農歷乙巳蛇年是閏年，閏六月，全年384天，反過來比公曆年足足多出19天。

中國科學院紫金山天文台科普主管王科超分析道，陽曆是以太陽連續兩次經過春分點，時間間隔即為一回歸年，平均約為365.2422天，「由於一回歸年平均長度並非整數，設置平年和閏年，平年365天，閏年366天。」

陽曆年可以被4整除的年份是閏年，便會多出2月29日一天，但遇到整世紀年，必須被400整除才置閏年，也就是遵循「四年一閏，百年不閏，四百年再閏」的規則。

至於農曆的曆法則兼顧月亮圓缺變化的週期和回歸年的長度，也就是一部陰陽合曆。王科超透露，一個朔望月平均約29.53天，取整計數，農歷月分大月和小月，大月30天，小月29天，「一個農歷平年有12個月，長度為354天或355天，比一個回歸年少大約11天。」

王科超表示，為了讓農曆年長度接近回歸年，月份順序還需與四季相符，農曆曆法中以設置閏月的方式來彌補「時間差」，「閏月的安排與節氣相關，在農歷年中，冬至後第一個沒有中氣的朔望月被稱為閏月，中氣是指從立春開始排序的二十四節氣中偶數序列的12個節氣（如雨水、春分、谷雨等）。一個農歷閏年有13個月，長度384天左右，約每19個農歷年中有7個閏年，因而有十九年七閏的說法。」