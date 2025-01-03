支持柯文哲提抗告　黃國昌指北院裁定如「大拼盤」：理解法官的無奈

▲民眾黨團總召黃國昌與立委林國成、麥玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案遭北檢起訴，二度裁定交保遭撤銷後，台北地院2日三度召開羈押庭，裁定柯羈押禁見。對此，民眾黨團總召黃國昌今（3日）表示，「支持柯文哲前主席跟他的律師團依法提起抗告」；黃還說，北院的裁定理由就是大拼盤，但可以理解法官的無奈，北檢已表明不裁定羈押就會一直抗告，那3個法官承受得起檢察官這樣搞嗎？

黃國昌說，民眾黨的立場非常清楚，支持柯文哲前主席跟他的律師團依法提起抗告，至於什麼時候提起，這是柯主席跟律師團訴訟上的決定，無從過問。

針對所謂「柯文哲自爆」，黃國昌表示，昨天台北地院的裁定，什麼柯文哲叫妻小出國，那是4個月以前第一次聲請羈押時就提出的理由，「4個月以前，台北地院用這理由是lag非常久」。

黃國昌表示，那時候陳佩琪醫師被逼到有家歸不得，這樣的生活誰受得了？所以那時候佩琪醫師才說要不要先帶小朋友離開台灣一陣子，是這個脈絡下，「現在拿來冷飯重炒當作羈押理由，丟的是北檢自己的臉」。

黃國昌直言，昨天的裁定理由就是大拼盤，不同時間不同理由東抓一點、西抓一點，「我也沒有怪北院法官，我從頭到尾聽完聽得出法官的無奈」，一直裁、檢察官一直抗告、高院一直撤銷發回，要把地院的法官逼死嗎？

「我不認同昨天北院裁定的結果跟理由，但將心比心，可以理解承審法官的無奈、壓力跟痛苦。」黃國昌說，北檢昨天講得很清楚，若不裁定羈押就要把你凌遲致死，100多個檢察官提100多次抗告在所不惜，那3個法官承受得起檢察官這樣搞嗎？

至於北市議員顏若芳稱柯文哲當初一被交保放出來，民眾黨就匆匆開會，才因此踩了紅線，黃國昌酸，「剛剛講的那位民進黨議員，是識字能力有問題？他應該識字能力沒問題啊，之前還簽過一個月8000元的租約啊，應該有基本識字能力」。