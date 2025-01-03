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快訊／沈慶京又遭羈押！凌晨才送回看守所...律師上午急提抗告

▲沈慶京抵達北院。（圖／記者林敬旻攝）

▲威京集團主席沈慶京因涉京華城等案，2日深夜被台北地院改裁定羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院昨（2日）晚召開京華城案第3次接押庭，深夜改裁定涉案的台灣民眾黨前主席柯文哲等4人羈押禁見，被告之一的威京集團主席沈慶京稱病須保外醫治、未獲合議庭採納，沈的律師今（3日）上午10點多快速到北院遞狀抗告，努力爭取讓沈再次交保。

沈慶京今晨0點多才搭上囚車被送往台北看守所羈押，胡原龍今上午10點多低調到北院遞抗告狀，所持理由首先仍以沈身罹癌症等多重疾病、先前在押期間至少4次戒護就醫與住院、健康狀況不佳，亟須交保妥善治療。

▲▼沈慶京律師到北檢。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲沈慶京辯護律師胡原龍。（圖／記者鄭遠龍攝）

其次，針對檢方主張沈慶京去年（2024年）8月28日上午被搜索住家時，企圖從安全門溜走、有逃亡之虞，胡原龍抗告指出，沈當天是要去公司、司機就在樓下等待，不是要逃跑。

至於檢方指出沈慶京去年5月，透過威京集團子公司中華工程獨立董事葛樹人傳話「主席（指沈慶京）要把過去的一些莫名其妙的簡訊給刪除。」柯在同月8日回覆「先把簡訊刪光」等語，沈另於去年6月23日和同案在押被告、台北市議員應曉薇通電話，被應曉薇要求「打另一支電話給我好不好？」代表有勾串滅證之虞。

胡原龍抗告指出，被刪掉的訊息可透過科技軟體還原內容，但檢方從沒提出鑑識結果，可見被刪掉的訊息並非重要案情證據，而一般人有2支手機很正常，大老闆有公務機也會有私人手機，怎會因此構成串證，且檢方偵辦期間，指揮廉政署至少10次到威京集團搜索與調取資料，部屬都完全配合。

據悉，柯文哲與同案被告、柯的總統大選競辦財務長李文宗各自的律師團，均仍在研議抗告理由，而應曉薇的律師團尚無進一步動作。

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