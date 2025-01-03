高虹安案釋憲將讓「藍白分手」？　民眾黨要綠營少鬼扯

▲民眾黨召開「還我司法正義 人民怒吼集結」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

新竹市長高虹安因在立委任內涉詐領助理費，一審遭重判7年4個月；案件進入二審後，高院認為《立法院組織法》32條第1項規定違反憲法「明確性原則解釋」，裁定暫停審理，聲請釋憲。對此，民眾黨團總召黃國昌說，憲法法庭是否受理，跟《憲訴法》一點關係也沒有；黨秘書長周榆修也正告綠委別見縫插針，「民進黨51部隊，就是沒用的51席」。

黃國昌說，《立法院組織法》第32條是不是有違憲的疑慮，老實說，民眾黨團不是那麼了解，「為什麼？那個法很早就修了，可能要問一下立法院資格最老的柯建銘，他可能會比較清楚」。

黃國昌表示，就立委助理費的制度或地方民代的助理費制度，要通盤的檢討，是這個釋憲聲請給大家最大的啟發。但到目前還沒到那階段，希望先看憲法法庭是不是會受理，這跟憲訴法一點關係都沒有。

民眾黨秘書長周榆修也說，從高院這幾位法官的見解，已經開始從實務經驗跟制度上需要相互補強的地方開始思考，尋求正本清源的方法。對高虹安市長在擔任委員時非常不公平的地方是，涉案訴訟判決有200多筆，但僅有高虹安這一案受到重判。

周榆修說，台灣司法的量刑標準如果是針對人在判，如同柯文哲前主席的案子一樣。他說，要再次強調，高市長在委員任內有實際加班事實，甚至自掏腰包的經費遠超過一審法院的判決，也期待能朝這方向發展。

對於有綠委認為「這是民眾黨告別國民黨的分手理由」，周榆修表示，要正告民進黨這些立委，例如鍾佳濱之流等，「少在那邊鬼扯、見縫插針，民進黨51部隊，根本是沒有用的51席」，再講一次，少在那邊鬼扯、見獵心喜。