大跳水！A股三大指數皆「跌超3%」　4900檔個股飄綠

高盛預估，2025年中國GDP增速為4.5%，略高於其他一些機構，但還是低於中國官方設定的「5%左右」目標。同時，高盛也強調，實現這一數據的前提是貨幣政策、財政政策、信貸政策都是擴張性的，「如果財政方面的發力不及預期，經濟增長可能會有下行風險。」