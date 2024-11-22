大跳水！A股三大指數皆「跌超3%」　4900檔個股飄綠

▲ A股22日收市跳水。（圖／CFP）
記者廖翊慈／綜合報導
A股22日收市大幅跳水，三大指數午後加速下挫，上證指數跌3.06%；深證成指跌3.52%；創業板指跌3.99%；北證50跌5.16%。兩市成交額1.78兆元（人民幣，下同），較前一交易日放量1784億元；大盤資金淨流出超1320億元。
綜合陸媒報導，具體來看，兩市股指早盤窄幅震盪，午後大幅下挫，滬指跌逾3%失守3300點，創業板指大跌約4%；截至收盤，滬指跌3.06%報3267.19點，深證成指跌3.52%報10438.72點，創業板指跌3.99%報2175.57點，科創50指數跌逾4%，北證50指數大跌超5%；滬深北三市合計成交18325億元，較昨日增加1764億元。
市場股票呈現跌多漲少的態勢，429檔股票上漲，4917檔下跌，其中，78檔漲停股、17只跌停股。
▲ 4917個檔下跌。（圖／CFP）
板塊方面，網路電商板塊逆勢走強；科創次新股、光伏設備、BC電池、華為海思概念、光刻機、猴痘概念、保險、細胞免疫治療、CRO概念等板塊下挫。
保險、銀行部門均走弱，中國人壽跌近6%，中國平安、中國人保、中國太保、鄭州銀行、紫金銀行、長沙銀行等跌超4%。
長城證券指出，受匯率波動、美國降息預期幅度波動、北向資金波動、高標股波動調整等影響，市場振幅加大，券商板塊回調，「交易節奏層面而言，依照歷史經驗，中美利差收窄，趨勢可能有波動，或繼續對證券行情等板塊，形成一定程度的觸發。」
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