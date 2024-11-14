「跑不動了！」全紅嬋減重畫面曝　陳若琳：回到巔峰需半年

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋近日在北京展開冬訓，而她的首要任務則是減重。全紅嬋的主教練陳若琳表示，目前全紅嬋仍將重點訓練放在減重上，每天跑步、游泳、蹦跳，想恢復巔峰狀態，可能需要半年以上，「全紅嬋在冬訓中，將非常辛苦。」

▲全紅嬋在假期間吃胖了不少，為的是想讓自己減重時，不會那麼後悔。（圖／翻攝自微博）

據《央視新聞》報導，巴黎奧運過後，全紅嬋有兩個月左右的時間，沒有進行系統式的訓練，小臉圓了一圈。全紅嬋表示，減重訓練通常是在跑步機上進行，「每天都在跑步，然後去練練力量，游泳，跳跳倒下，每天都是這樣。」

▲全紅嬋在跑步機上，進行減重訓練。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋表示，雖然減重訓練很枯燥乏味，但每天坐回宿舍時很開心，可能是覺得又撐過了一天。同時她也開始進行飲控，「有時候覺得自己都吃過了，就不太想吃。然後回來減肥的時候，就恨那時候怎麼沒再多吃一點。」

▲ 全紅嬋笑稱，放假時應該吃多一些。（圖／翻攝自微博，上同）

陳若琳表示，目前在嚴格監督全紅嬋訓練，「全紅嬋在彈網上，進行彈跳訓練的時候，大腿上都起褶子了，這是因為她體重增加的緣故。」全紅嬋也表示，自己跳得沒以前那麼高了。

陳若琳指出，全紅嬋仍然需要一段時間才能恢復，「恢復的話，我覺得可能需要一兩個月才能回到比賽狀態，但要恢復巔峰的話，我覺得需要蠻久的，可能需要半年以上。」

▲ 陳若琳緊盯全紅嬋冬訓。（圖／翻攝自微博）

面對全紅嬋進入青春期，身心理都有發育變化，新的訓練計劃必須進行調整，陳若琳表示，「這個主要靠她自覺吧，畢竟大了，不可能像以前那麼嚴厲了，加上可能馬上進入叛逆期，需要換一種方式對待，以前需要嚴厲一點，現在需要耐心哄著一點。」

▲全紅嬋曾言，身體已不像14歲時，那麼輕盈，需花更多時間在控制體重。（圖／路透）

報導指出，新的奧運週期，一切重新開始。全紅嬋要想回到巔峰狀態，還需要進行刻苦訓練。明年全紅嬋會參加全運會，而全運會在粵港澳舉行，全紅嬋屬於東道主隊員，她的爭冠壓力將不小。