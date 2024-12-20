　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

3年未回家！全紅嬋東奧奪冠後才知媽病況　全媽：被誤以為很風光

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水小將全紅嬋的哥哥全進華日前接受採訪表示，雖在巴黎奧運後帶起家鄉的經濟，「卻也被更多人誤解我們一家人很風光。」他透露，全紅嬋曾因備戰東京奧運，3年未回家，當時心臟不好的媽媽，出了嚴重車禍，也不敢跟妹妹說，直至奪冠歸國後才告知她。

▲▼全紅嬋14歲時，在東京奧運拿下冠軍。（圖／路透）

▲▼中國14歲全紅嬋奪得奧運跳水金牌。（圖／路透）

▲▼全紅嬋。（圖／路透）

▲全紅嬋14歲時，在東京奧運拿下女子單人跳水冠軍。（圖／路透，上同）

據《鳳凰周刊》報導，全紅嬋在2024巴黎奧運上，兩次奪冠，在那之後，她在湛江的老家，成為熱門打卡地，粉絲和旅遊團不斷湧入，圍著爺爺奶奶合影留念，也為全家人帶來不少誤會。

▲全紅嬋的爸爸。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋的爸爸全文茂。（圖／翻攝自微博）

大家都以為全紅嬋的媽媽馮玲妹很風光，但她身體一直不好，面對粉絲上門會盡量滿足大家的要求，也會因為人太多應付不過來，還曾因粉絲拉她拍照，致頭暈摔倒。

全進華表示，自己也受到不少質疑，有人認為，他利用妹妹名氣賣貨，抨擊他賣假貨，但他明白，大部分信任是來自妹妹全紅嬋，因此會把東西做好，不失去信任，「曾有MCN公司拋出幾千萬、上億簽約金，對我一個22歲的人來說，誘惑還滿大的，這一年生活品質確實有很大變化，雖然很多人以為家裡很有錢，住別墅，開豪車，但其實我一如往常在農村當助農電商。」

▲▼全紅嬋的哥哥全進華。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋家人。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋家人。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋的哥哥全進華。（圖／翻攝自微博，上同）

全紅嬋的父親全文茂表示，自己就是一代農民，目前也是靠種植蔬果販賣，來維持家計，「說實話，肯定是有人因為我女兒全紅嬋，才來跟我買水果，畢竟我也不是明星，但就是腳踏實地幹活養員工。」

馮玲妹表示，自己被車撞過，斷了5條肋骨，心臟也不好，還有紅斑狼瘡，但以前不敢告訴女兒，具體是什麼病，「東京奧運那年她拿冠軍後，哥哥才告訴全紅嬋，全紅嬋在東京奧運，已經3年沒回家過年，但自己不敢問她這些，怕她想家，她也會按時給家人們轉錢啊，現在生活當然是好多了，我有洗衣機了，還有熱水器，不需要為了省錢，每天去撿柴燒熱水。」

▲▼全紅嬋的媽媽馮玲妹。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋的媽媽馮玲妹。（圖／翻攝自微博）

全進華表示，「我覺得並不是因為我妹獲得了多大的榮譽後，我們家就不向前進了，這樣好像一個人養我們全部，因為每個人都好手好腳的，我們不想扯她後腿，我們可以自己賺錢，一起改變整個家庭的生活，讓爸爸媽媽過得好，讓爺爺奶奶穿得好吃得好，不要像以前一樣，處處為錢所困，到處借東借西。」

馮玲妹笑著說道，自己最大的願望，就是在鄉下蓋一棟樓房，讓每個孩子都有一間房住。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：肉已經壞死了⋯
鍾佳濱拿油壓剪為青鳥開路　國民黨轟：這是民進黨的民主精神？
徐凱希突開炮「說謊被拆穿還不認」！被疑影射林襄：饒過我
倉儲大火9死！水電工困3F殞命　哥悲痛認屍：不敢讓老父知道
水電工慘死3樓夾層　家屬返全聯倉儲...悲痛招魂20分鐘
王仁甫女兒18歲生日　驚收6位數大禮！
獨／張惠妹大巨蛋開唱　2大亮點搶先曝：幾乎是全新演出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

深圳發展AI　每年發21億元「訓力券」

法航母打擊群40年來首次部署亞太　陸專家：推動亞太緊張局勢

3年未回家！全紅嬋東奧奪冠後才知媽病況　全媽：被誤以為很風光

澳門主權移交25年　BBC中文網：博彩業遇轉型挑戰

一天喝5瓶可樂　17歲少女「15顆牙泡腐」

促進澳門經濟「適度」發展　習近平親自指示：開發橫琴把握好定位

曾說不知「鐵鍊八孩女」　前豐縣書記受賄、濫權判刑12年

被介紹「青年歌手」出場！　王力宏嗨喊「榮幸」

港澳高度自治「確保4不」　習近平：堅定不移貫徹「一國兩制」方針

挖走特斯拉上海「廠長」？　小米總經理回應：我們的也很優秀

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

面對趙小僑.劉亮佐的抱抱 典典寶寶態度超反差XD

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開畫面曝

IG知名甜點店老闆夫妻雙亡　檢察官相驗...家屬悲痛到場

【基隆超陡小路】妹子看房挑戰騎機車上超陡斜坡 抖到沿路叫媽媽

台中全聯大火「濃煙猛竄」　人員躲倉儲陽台、頂樓待援

深圳發展AI　每年發21億元「訓力券」

法航母打擊群40年來首次部署亞太　陸專家：推動亞太緊張局勢

3年未回家！全紅嬋東奧奪冠後才知媽病況　全媽：被誤以為很風光

澳門主權移交25年　BBC中文網：博彩業遇轉型挑戰

一天喝5瓶可樂　17歲少女「15顆牙泡腐」

促進澳門經濟「適度」發展　習近平親自指示：開發橫琴把握好定位

曾說不知「鐵鍊八孩女」　前豐縣書記受賄、濫權判刑12年

被介紹「青年歌手」出場！　王力宏嗨喊「榮幸」

港澳高度自治「確保4不」　習近平：堅定不移貫徹「一國兩制」方針

挖走特斯拉上海「廠長」？　小米總經理回應：我們的也很優秀

高雄男闖紅燈猛撞女騎士「2機車纏成麻花捲」　他慘被壓在地

蔡阿嘎突祈求「用前員工10年壽命換」！　砸8位數重金：萬事拜託

Hanni簽證「明年初到期」！ADOR正準備幫延簽　若解約恐得離開韓國

徐若瑄抗癌成功曾憂：擔心開刀無法唱歌　彭佳慧揪她開唱做公益

深圳發展AI　每年發21億元「訓力券」

憂「輝達晶片」助對手變強！　紐時： 拜登政府擬加強控管

國3中埔段火燒車　車頭狂冒煙「燒到焦黑」畫面曝

兩短褲女闖入NBA比賽被抬走！唐斯回灰狼主場締史上首見數據

法航母打擊群40年來首次部署亞太　陸專家：推動亞太緊張局勢

快訊／全聯倉儲大火奪9命！家屬代表將重返現場招魂

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

大陸熱門新聞

歐洲三家半導體大廠宣佈加碼投資中國 增設產線合作生產晶片

黃金重挫2%！陸金飾價格1g一夜降72元

歐盟對俄第15輪制裁含「12陸企及1人」 陸商務部：堅決反對

牙齡80歲！32歲女整口「只剩4顆牙」

一天喝5瓶可樂　17歲少女「15顆牙泡腐」

陸殯儀館面試待遺體冷藏室10分鐘 原因曝

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

74歲馬英九哈爾濱體驗雪雕　喊「熱情的人不怕冷」

金錢糾紛！正妹直播主「酷萱」遭殺害

馬英九：兩岸青年友誼越深厚　衝突發生機率愈低

挖走特斯拉上海「廠長」？小米回應了

曾說不知「鐵鍊八孩女」　前豐縣書記判刑12年

男子傳「麼麼噠」給已婚女同事遭開除

習近平：港澳高度自治權「確保4不」

更多熱門

相關新聞

陸委會祭禁邀陸生處分　賈永婕哭哭！才說「我很喜歡全紅嬋」

陸委會祭禁邀陸生處分　賈永婕哭哭！才說「我很喜歡全紅嬋」

馬英九基金會近日邀請陸生來台，然而，一名復旦大學女學生受訪時恭賀「中國台北隊」奪冠引發爭議，陸委會主委邱垂正擬祭出最重5年不得再邀請中國籍人士交流的行政處分。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑表達遺憾，透露原計劃邀請中國奧運金牌全紅嬋、樊振東、潘展樂明年來台，恐怕無法成行。而台北101董事長賈永婕早前才表示「很喜歡全紅嬋」，如今要在台灣與偶像見面的心願恐落空。

陸委會祭禁邀處分　馬辦：全紅嬋明年不能來了

陸委會祭禁邀處分　馬辦：全紅嬋明年不能來了

陳若琳：全紅嬋回到巔峰需半年

陳若琳：全紅嬋回到巔峰需半年

減重壓力大！全紅嬋：有時不喜歡被叫天才

減重壓力大！全紅嬋：有時不喜歡被叫天才

全紅嬋跳洗腦神曲《APT.》！

全紅嬋跳洗腦神曲《APT.》！

關鍵字：

全紅嬋中國跳水巴黎奧運跳水冠軍湛江村全進華

讀者迴響

熱門新聞

立院衝突僵持1小時　陳玉珍一掌拍出黃捷秒飛走

兄弟首位FA出走！陳子豪晉升億元男

小甜甜離台奔中國　王宇婕揭她現況

每人最高10萬！　「勞工救命錢」12／26開辦

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

台東小米粽中毒案奪4命！　檢方「意外」簽結：沒有動機毒害

全聯倉儲大火「父子雙亡」　廖姓水電包工頭5人小組全罹難

麻醉醫爽啪白虎護理師　戰到脊椎動手術

SBL假球風波　彰化柏力力隊2球星起訴　

新北「甜美校長」爆霸凌面目曝光　諷刺曾得師鐸獎

死者母狂打手機不通　聽噩耗癱軟痛哭

陳子豪離開兄弟　點頭味全5+5年合約

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

快訊／場外青鳥試圖衝入立院！拆護欄與警方爆發推擠

冬天睡覺冷爆「無敵1物」　內行推：後悔沒早買

更多

最夯影音

更多

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

面對趙小僑.劉亮佐的抱抱 典典寶寶態度超反差XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面