3年未回家！全紅嬋東奧奪冠後才知媽病況　全媽：被誤以為很風光

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水小將全紅嬋的哥哥全進華日前接受採訪表示，雖在巴黎奧運後帶起家鄉的經濟，「卻也被更多人誤解我們一家人很風光。」他透露，全紅嬋曾因備戰東京奧運，3年未回家，當時心臟不好的媽媽，出了嚴重車禍，也不敢跟妹妹說，直至奪冠歸國後才告知她。

▲全紅嬋14歲時，在東京奧運拿下女子單人跳水冠軍。（圖／路透，上同）

據《鳳凰周刊》報導，全紅嬋在2024巴黎奧運上，兩次奪冠，在那之後，她在湛江的老家，成為熱門打卡地，粉絲和旅遊團不斷湧入，圍著爺爺奶奶合影留念，也為全家人帶來不少誤會。

▲全紅嬋的爸爸全文茂。（圖／翻攝自微博）

大家都以為全紅嬋的媽媽馮玲妹很風光，但她身體一直不好，面對粉絲上門會盡量滿足大家的要求，也會因為人太多應付不過來，還曾因粉絲拉她拍照，致頭暈摔倒。

全進華表示，自己也受到不少質疑，有人認為，他利用妹妹名氣賣貨，抨擊他賣假貨，但他明白，大部分信任是來自妹妹全紅嬋，因此會把東西做好，不失去信任，「曾有MCN公司拋出幾千萬、上億簽約金，對我一個22歲的人來說，誘惑還滿大的，這一年生活品質確實有很大變化，雖然很多人以為家裡很有錢，住別墅，開豪車，但其實我一如往常在農村當助農電商。」

▲全紅嬋的哥哥全進華。（圖／翻攝自微博，上同）

全紅嬋的父親全文茂表示，自己就是一代農民，目前也是靠種植蔬果販賣，來維持家計，「說實話，肯定是有人因為我女兒全紅嬋，才來跟我買水果，畢竟我也不是明星，但就是腳踏實地幹活養員工。」

馮玲妹表示，自己被車撞過，斷了5條肋骨，心臟也不好，還有紅斑狼瘡，但以前不敢告訴女兒，具體是什麼病，「東京奧運那年她拿冠軍後，哥哥才告訴全紅嬋，全紅嬋在東京奧運，已經3年沒回家過年，但自己不敢問她這些，怕她想家，她也會按時給家人們轉錢啊，現在生活當然是好多了，我有洗衣機了，還有熱水器，不需要為了省錢，每天去撿柴燒熱水。」

▲全紅嬋的媽媽馮玲妹。（圖／翻攝自微博）

全進華表示，「我覺得並不是因為我妹獲得了多大的榮譽後，我們家就不向前進了，這樣好像一個人養我們全部，因為每個人都好手好腳的，我們不想扯她後腿，我們可以自己賺錢，一起改變整個家庭的生活，讓爸爸媽媽過得好，讓爺爺奶奶穿得好吃得好，不要像以前一樣，處處為錢所困，到處借東借西。」

馮玲妹笑著說道，自己最大的願望，就是在鄉下蓋一棟樓房，讓每個孩子都有一間房住。