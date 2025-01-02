又羈押禁見！黃國昌嘆「全台誰覺得柯文哲會逃」：你腦袋有洞嗎

▲民眾黨代理主席黃國昌。（圖／記者吳立言攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案被起訴，北檢不滿柯被裁定7000萬元交保，二度抗告成功，台北地院2日晚間6時再次召開羈押庭，而民眾黨代理主席黃國昌也到場旁聽。羈押庭剛結束，黃國昌表示，「全中華民國、全台灣，到底有誰覺得柯文哲會逃亡，你腦袋有洞嗎？」

羈押庭結束後，黃國昌對小草表示，2日晚間的審理庭到一段落，會由3位法官去評議，而今天晚上的羈押庭非常精彩，因為檢察官在聲請羈押柯文哲的惡質伎倆，「我老實講，連法官都被惹毛了。我也特別感謝柯文哲主席的辯護人團隊，今天晚上他們的表現可圈可點，3位辯護人在論述上層次非常清楚，把檢察官一些似是而非、甚至是欠缺證據、事實基礎的指控，完全都予以破解」。

他說，今天在法庭上，最讓大家沒辦法接受的是，台北地檢署的檢察官聲請羈押柯文哲的理由，同一個目的卻出現三套不同的版本、理由，搞到法官都很無奈。高等法院撤銷發回時，檢察官說柯文哲有逃亡之虞，因此上了電子腳鐐、提高交保金，沒想到檢方卻又改主張有串供的疑慮。

法官這次問檢察官，「你們到底有什麼要聲請羈押的理由，可不可以一次講清楚」，檢察官卻回「我們聲請羈押柯文哲的理由，全都在起訴書中」，讓黃國昌痛批惡質，「我請你講理由，你卻這樣說理由在一兩百個卷宗裡，有人這樣幹喔？」

黃國昌轉述，檢察官未理會法官的提問，只透露柯文哲還有其他串供的理由，若未來有需要會再拿出來用，「代表對台北地檢署來說，只要交保就抗告」，這樣的說詞也讓柯文哲受不了，直接嗆「反正你們就是要押我，不押我你誓不罷休」。

黃國昌表示，只要在法庭上聽過檢察官、柯文哲辯護人的論述後，心中一定會有清楚的答案，那就是「不可能、在法律上沒有理由羈押我們的阿北、柯文哲」；他認為，現在就是交保條件變嚴格，但金額應該不會提高，畢竟都拿7000萬元出來了，「全中華民國、全台灣，到底有誰覺得柯文哲會逃亡，你腦袋有洞嗎？」

黃國昌表示，柯文哲直接嗆檢察官說，「你按照你的邏輯成立，你覺得我辭了黨主席還有實質影響力，那你把我關到台北看守所就沒有實質影響力了嗎？」

然而，台北地院2日三度召開羈押庭，經數小時庭審後，裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前北捷董事長李文宗4人全部羈押禁見。