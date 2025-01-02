快訊／柯文哲4人再遭羈押禁見！北院說明「裁定理由」

記者黃哲民、閔文昱／台北報導

民眾黨前主席柯文哲等4人涉嫌京華城收賄案、政治獻金案遭北檢起訴，台北地院2日三度召開羈押庭，經數小時庭審後，裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前北捷董事長李文宗4人全部羈押禁見。對此，北院也說明裁定理由。

北院裁定表示，4位被告均有可能逃亡，且有足夠事實認為他們可能會湮滅證據或者勾結共犯和證人。此外，他們所涉及的罪行，最輕的刑期也有5年以上，因此有逃亡、湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，依據刑事訴訟法第101條第1項第1、2、3款之羈押原因，4位被告均應予羈押。

北院在裁定中指出，前次裁定已命被告等人具保並接受科技設備監控，並且禁止他們有任何接觸同案被告、證人之行為。然而，考慮到本案有事實足認被告4人與其他被告、證人有相互勾串之高度可能性，即使依前次的裁定，被告與共犯或證人之勾串空間仍存在。

北院在尊重審級制度的基礎上，考量了檢察官在抗告理由中所提出的羈押必要性的事證，並衡量了本案對社會的危害程度及國家行使刑罰權的公益考量，與被告的人身自由進行權衡。北院認為，如果不予羈押，將難以進行追訴審判，因此有羈押的必要。因此，被告4人依刑事訴訟法第101條第1項第1款、第2款、第3款，均應予羈押，並禁止接見通信。