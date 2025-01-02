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快訊／柯文哲遭羈押　民眾黨喊「痛心至極」：支持律師提抗告

▲柯文哲抵達台北地檢署。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲2日中午抵達台北地檢署。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨前主席柯文哲等4人涉嫌京華城收賄案、政治獻金案遭北檢起訴，台北地院2日三度召開羈押庭，經數小時庭審後，裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前北捷董事長李文宗4人全部羈押禁見。對此，民眾黨發布聲明，強調會持續陪伴柯文哲捍衛清白，支持辯護律師依法提抗告。

有關台北地方法院裁定羈押禁見 ，民眾黨2日晚間11時14分表示「痛心至極」，面對政治黑手深入司法，追殺、迫害在野黨，嚴正呼籲總統賴清德適可而止，停止用司法公器對付政敵，留給司法乾淨的空間與環境，賴不該忽略民意早已怒不可遏，此番舉動會變成破壞司法公信的歷史罪人。

民眾黨強調，面對史無前例的7000萬高額保釋金配合電子設備監控，柯文哲也履行承諾於1月1日請辭黨主席，足以展現他為此做出極大努力，然而檢方卻仍以「可能」、「推測」串證為由繼續主張羈押，甚至透過媒體放話會抗告到底，檢辯處在防禦不對等的狀態之下，柯文哲形同被北檢霸凌，若要仰賴羈押來避免勾串，那北檢這4個月的調查，也形同虛設。

民眾黨痛批，北檢當鷹犬求表現，把羈押庭當秀場，刻意釋放無關羈押要件卻不利柯文哲的訊息，讓媒體炒作、操弄輿論，北檢「就是要押柯文哲」已經是濫權濫訴、浪費司法資源，連合議庭法官都告誡檢方不要在抗告書中補充事證「徒增法院、兩造、社會之紛擾，浪費訴訟資源。」遺憾裁定結果仍是如此。

對於高院此次發回地院更裁，民眾黨指出，要再次表達遺憾，審判長謝靜慧過去曾主張起訴後不該仰賴法院確保證詞不被推翻，接棒偵查違反公平法院原則，如今卻對柯文哲的裁定態度大轉彎，如此雙標的司法該如何讓人信服。

最後，民眾黨說，會持續陪伴柯文哲捍衛清白，並支持辯護律師依法提出抗告。

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