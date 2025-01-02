柯文哲遭羈押　黃國昌：檢察官「交保就抗告」已造成法官審理負擔

記者黃彥傑、鄒鎮宇／台北報導

民眾黨前主席柯文哲等4人涉嫌京華城收賄案、政治獻金案遭北檢起訴，台北地院2日三度召開羈押庭，經數小時庭審後，裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前北捷董事長李文宗4人全部羈押禁見。對此，民眾黨代理主席黃國昌表示，檢方在法庭上暗示只要柯文哲交保就抗告，已經對法官造成審理上的負擔。

▲民眾黨代理主席黃國昌。（圖／記者黃彥傑攝）



黃國昌表示，他相信今晚有參加羈押庭審理過程的人，聽到法官最後的宣布都會跟他一樣震驚、不解且無法接受。柯文哲及辯護人今晚也駁斥檢察官的羈押理由，連審判長都不耐煩地問有沒有其他理由，可以一起提出，但檢方卻只說還有很多其他事由，未來會再提出。

黃國昌表示，檢察官的說法等於告知法官，只要裁定交保就會提出抗告，這種行為已經對法官的審理造成負擔，加上高院審判長的立場跟態度，突然出現180度轉變，讓他懷疑為何會出現這種變化，難道就因為被告是柯文哲嗎？

黃國昌重申，柯文哲及民眾黨都不會因此被擊垮，將來他們會越來越勇敢及團結，因為這不只關聯著柯文哲，而是關乎到台灣有沒有司法正義？也關涉大家還要繼續容忍民進黨政府把手伸進司法多久？

黃國昌表示，在這麼艱困的環境下，他們與柯文哲都不會放棄，會繼續依法提起抗告，但目前只能先幫柯文哲準備藥物及衣物，「阿北很勇敢，我們會陪著阿北一起勇敢」。