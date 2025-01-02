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社會 社會焦點 保障人權

柯文哲出庭嗆「要關我就明講」　接押庭3小時攻防對話曝光

▲柯文哲抵達台北地檢署。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣民眾黨前主席柯文哲因涉京華城等案，2日深夜在北院第3次接押庭訊問後，被改裁定羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理台灣民眾黨前主席柯文哲所涉京華城等案，2度裁定交保都被高院發回更裁，今（2日）第3度召開接押庭，法官明示現行法律不能限制抗告次數，但希望檢方將羈押必要性事證盡量一次講清楚，以免重複抗告發回。檢方主張柯有實質影響力，先前交保附加條件不足以防串證，柯則反批檢方偵辦動作太大、下不了台，「要關柯文哲就明講！」

柯文哲請法官不如明定哪些人是他完全不能接觸的，譬如昨（1日）他到民眾黨中央黨部，在場很多人「不知裡面有誰是本案被告、證人，不能碰到」，他突然發現自己交友圈幾乎都是證人，「那我根本不能出門」，希望庭上講出名單，「我才有辦法遵守，不然很模糊」。

▲沈慶京抵達北院。（圖／記者林敬旻攝）

▲威京集團主席沈慶京因涉京華城等案，2日深夜在北院第3次接押庭訊問後，被改裁定羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

合議庭結束訊問後評議1個多小時，於今晚10點43分開始宣示裁定結果，光是前文節錄就念到深夜11點出頭，諭知柯文哲與同案被告台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、柯的「大帳房」李文宗，均涉犯貪污等重罪、犯罪嫌疑重大，有逃亡與勾串滅證之虞，全部改為羈押禁見，可抗告。

今晚庭訊從6點07分起至晚間9點16分結束，歷時3小時，檢方重申查扣柯文哲行動硬碟裡的「工作簿」EXCEL檔，就是柯所做的帳簿，是一大堆金主給錢的私密資料，恐怕連支持者都不知柯收了這些錢，而「工作簿」檔案記載「日期2022/11/1-姓名小沈-數字 1500-公司-用途-經理人沈慶京」，可合理解讀為柯收取沈1500萬元賄賂。

▲▼ 應曉薇抵北院 。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市議員應曉薇（右2）因涉京華城等案，2日深夜在北院第3次接押庭訊問後，被改裁定羈押禁見。（圖／記者黃哲民攝）

檢方重申，柯文哲涉犯貪污重罪、犯罪嫌疑重大，而滯留國外的前隨行助理「橘子」許芷瑜，是替柯處理鉅額金流的重要角色、「絕非等閒之輩」，包含沈慶京的1500萬元，檢方說實測1500萬元沒有很重，「1個女生就可以搬起來」，許女被通緝，就是被柯教唆逃亡所致。

檢方指出，柯文哲「曾是全國最有權勢的人之一」，對本案被告、證人仍有實質影響力，柯昨開直播表示「我認為公務員不會故意去做違法的事」，就是企圖「隔空影響公務員」，柯的串證行為「發生在2020年，跟昨天」。

柯文哲反批檢方偵辦本案「動作太大、下不了台，才扭曲證據解讀」，他說「公務員以不坐牢為原則」這句話是他的口頭禪、違法的事不能做，哪有意圖串證？檢方說他應該知道都委會委員反對額外給京華城改建20%容積率獎勵，但他強調「老實講，我的確不知道」，因為他看公文只看主旨、說明跟擬辦，後面幾百頁附件他都沒看。

至於檢方指稱柯文哲市長任內的產發局長林崇傑，證稱看柯手諭批示對京華城的陳情「怎麼做，快就好」，第一個感覺「就是不爽」，認為京華城藉此施壓，但柯是很強悍的市長，產發局只能同意。

對此，柯嗆聲「我要調閱他（林崇傑）的應訊錄音，看看檢察官是怎麼『引導』他」。柯文哲表示，「我不會為廠商施壓官員」，交代林崇傑，是因為同意或不同意拖了2個月，何況他過去數度自稱「外科醫師，行就是行、不行就是不行，怎麼做都可以，快決定就好」，林崇傑跟他在北市府共事8年，應該很清楚他的作風才對。

▲▼李文宗到北院。（圖／記者湯興漢攝）

▲被視為柯文哲「大帳房」的李文宗（中），因涉京華城等案，2日深夜在北院第3次接押庭訊問後，被改裁定羈押禁見。（圖／記者湯興漢攝）

檢方另指，柯文哲去年（2024年）5月媒體報導京華城案，曾建議時任副市長黃珊珊去找本案被告、當時同為副市長的彭振聲，柯並對彭定調京華城案「就解釋成共識決」，代表柯有串證行為。

柯文哲則吐槽，當時聽聞彭振聲瘦了好幾公斤，當然要安慰，也不懂彭「就是共識決，在緊張什麼」，檢方不應把當時的人之常情，拿到現在的時空環境解讀，何況被調查之前，「相關人員問來問去很正常，不講話才奇怪！成為被告前的討論很正常，怎能算是串供？」

柯文哲批評檢方的「實質影響力」說，反問檢方「若我辭掉主席還有影響力，那我被關在看守所時，難道就沒影響力」、「要關柯文哲就明講！」他認為檢方邏輯很奇怪，「難道我被關進看守所，小草就一瞬間沒聲音了嗎」。

針對許芷瑜涉案情節，柯文哲說「橘子」不負責安排他的市長行程，檢方太誇大「橘子」的角色，許不是保管錢的人。

辯護律師團力主檢方偵查完備才起訴，光是京華城案就訊問108位證人、筆錄共337份，「還有串供空間嗎？」柯文哲交保後的行程，就是探望病父、陪老母拜拜，跟律師討論案情，檢方卻持續抗告到滿意為止，「這是不是霸凌？」

律師團並主張高院第2次發回更裁、認為柯文哲有勾串之虞的內容，充滿「臆測、率斷」、「讓無罪推定原則蕩然無存」，更直指高院審理檢方第2次抗告的合議庭審判長有兩套標準，請求北院合議庭維持交保裁定。

檢方反駁，起訴後將全部卷證送到法院，絕無隱匿，反批律師團不閱卷。檢方強調，不是因為被告不認罪就請求繼續羈押，而是被告供述避重就輕、彼此矛盾不一，且許芷瑜為在逃共犯，檢方有職責從繁雜卷證整理出事證給法院參考。

柯文哲認為，若以通訊軟體科技發達，做為有勾串之虞的羈押理由，「那台灣從現在開始，沒有『交保』這個選項」。

法官表明先前交保裁定，不認為「有勾串之虞」就有繼續羈押必要，僅在主文提醒被告注意若「不當接觸」同案被告、證人，依法會構成再行羈押事由，但法官也強調今「會重新裁定，不受先前裁定拘束」，結果改為柯文哲4人均羈押禁見。

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