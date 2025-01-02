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森霸電廠未完成經濟委員會主決議　陳亭妃：能源署不得核發電業執照

▲立委陳亭妃指出，森霸電廠未完成經濟委員會主決議內容，能源署不得核發電業執照。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃指出，森霸電廠未完成經濟委員會主決議內容，能源署不得核發電業執照。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

森霸電廠的議題在地方鬧得沸沸揚揚，不管是一期工程未依照環評規定給付21.6億回饋金、二期工程管路安全性、及二期回饋金的不公平性等問題，至今都沒有妥善處理。

立委陳亭妃2日特地安排立法院經濟委員會南下，邀請經濟部何晉滄次長、能源署、台灣電力公司、環境部等單位，針對政府監督森霸電廠的作為，正式向地方說明經濟委員會對森霸電廠所做的主決議。現場湧入近500位民眾關心，反映第一線基層的心聲，包含市議員陳碧玉、陳秋萍、李偉智等人皆到場與會。

陳亭妃身為立法院經濟委員會委員，在委員會主導主決議的內容，針對森霸一期回饋金爭議，環境部必須要求森霸依照環評規定辦理；能源署則要求森霸一期回饋金在尚未依照環評內容撥付前，森霸電廠必須先依照目前電協金管理辦法，補提2019年至2023年之電協金；能源署要求森霸一期回饋金在尚未依照環評內容撥付前，2024年以後森霸電廠仍要依電協金管理辦法規定辦理；能源署要求森霸電廠：1、提供二期試運轉檢測資料，2、公開天然氣管線安全資料，3、設置天然氣管線定期監測系統，4、並將上述資料召開地方說明會。整個主決議最重要的關鍵是森霸電廠未完成前列數項要求，能源署不得核發森霸二期的電業執照。

▲立委陳亭妃指出，森霸電廠未完成經濟委員會主決議內容，能源署不得核發電業執照。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃指出，感謝人民提供強大的力量，讓經濟部願意與人民站在一起，共同研擬監督機制與一期回饋金的補救辦法，並作成主決議，讓政府單位可以運用行政權向森霸提出要求及監督，替民眾把關權益與安全，讓民眾可以對政府恢復信心。自己過去數次透過質詢和召開記者會，反映地方民眾陳情森霸電廠不當侵吞回饋金的問題。原本應以售電收入計算回饋地方的金額，卻讓森霸內部自己決議修改為以盈餘計算，導致地方回饋金一來一往的差額高達21.6億元。另外，安全第一、人民權益更是基本原則，希望能源署能夠依照主決議內容監督森霸具體執行，否則不能核發二期電業執照。

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