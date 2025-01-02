傾聽商業界心聲　陳亭妃安排經濟部長郭智輝南下座談

▲立委陳亭妃2日特地安排立法院經濟委員會南下，邀請經濟部長郭智輝與台南市商業總會百工百業進行綜合性座談，傾聽中小企業心聲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣過去「台灣錢淹腳目」時代，商業界扮演傳統產業中不可或缺的角色，絕對無法忽視商業機能和商業的力量，為此立委陳亭妃2日特地安排立法院經濟委員會南下，邀請經濟部長郭智輝與台南市商業總會百工百業進行綜合性座談，傾聽中小企業心聲。

除了經濟部郭智輝部長外，商業發展署署長、產業發展署署長、國際貿易署署長、中小及新創企業署署長、環境部、金融監督管理委員會等單位共同與會，探討有關台南未來商業的發展與困境，依政府的角色如何盡力協助與幫忙。會中決議，今日立法院經濟委員會考察行程請與會機關就與會人員所提問題做成書面紀錄，並請相關機關於一星期內函送參加考察委員辦公室並副知經濟委員會。

陳亭妃指出，過去「台灣錢淹腳目」時代，是由商業作為基本的功能來向外延伸，當時台南除了市長以外，另外還有兩個重要的角色，其中之一就是商業總會理事長，另一位則是工會勞工代表。但是，曾幾何時，隨著時代變遷，社會中的商業機能慢慢被淡化。但商業力量仍舊是基層的中流砥柱，若失去商業機能，市場將如若失去手腳而無法運轉，因此，絕對無法忽視商業機能和商業的力量。目前在陳亭妃積極質詢爭取之下，行政院甫於12月宣布，2025年投入116億元提供「中小微企業多元振興發展計畫」，供30人以下的「微」企業優惠貸款，也給予研發支出投資抵減、智財權作價入股緩課、增僱員工、加薪等4類租稅優惠，施行期間至2033年底，幫員工加薪的中小企業還能獲保證融資額度，就是期待能促進中小微企業的多元振興及持續發展。

台南市商業總會理事長宋俊明表示，感謝陳亭妃委員長久以來對商業會的支持與用心，特地促成經濟部長郭智輝南下傾聽基層的心聲。商業界的議題多元且複雜，相信一個城市的走向，必須靠百工百業的綿密的付出才能蓬勃發展。例如臺南的刺繡已經成為夕陽產業，過去許多百年老店現在都已經落寞，被電腦及AI取代，但是有些精湛的刺繡技法仍只能倚靠人類靈巧的雙手才能完成，該如何重生刺繡產業並盡可能做到保存與傳承，需要政府來努力。

郭智輝部長則表示，2025年第一個公務行程就是來到台南，為台南的商業發展打拼，可見得對台南的重視。現今少子化是全國的課題，過去台灣每年新生兒數量，最多的時候來到40幾萬，現在每年新生兒卻只有約13萬人，時代不同、背景、條件都不一樣，勢必不能再按照舊有的想法來思考，要如何把台灣的產品送到世界各地，打響台灣的品牌，需要公私協力、一同集思廣益。

會中，各商業界代表提出自身在實際執行上面臨的困難，與政府部門進行熱烈討論、交換意見，都正式做成書面紀錄，並請相關機關於一星期內函送參加考察委員辦公室並副知經濟委員會，未來也會登錄於立法院正式文書公報。