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公糧收購價格13年未調整　陳亭妃要求訂固定滾動式檢討機制

▲立委陳亭妃要求農業部具體訂出完善的制度和施行計畫，期望農業部2025年的各項規畫都能真正滿足第一線農漁民的需求，制度性的改善問題。（圖／記者林東良翻攝）

▲立委陳亭妃要求農業部具體訂出完善的制度和施行計畫，期望農業部2025年的各項規畫都能真正滿足第一線農漁民的需求，制度性的改善問題。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立法院經濟委員會18日排審農業作業基金、農田水利事業作業基金、農業特別收入基金及農民退休基金的2025年度預算審查，立委陳亭妃針對農業基金用途及「公糧收購價格調整如何實質幫助到農民」要求農業部具體訂出完善制度和施行計畫，期望農業部2025年各項規畫都能真正滿足第一線農漁民需求，制度性改善問題。

陳亭妃提到，農業部2025年度的經費運用要如何能讓農民有感是重中之重，農業部及所屬各部門針對基金預算的運用規劃應完整提供資料說明清楚要怎麼執行，清楚列出讓農漁民朋友都能輕易就了解，有什麼樣的需求也才能直接反映給農業部進行調整。

陳亭妃也表示，公糧收購價格已經長達13年沒調整了，顯然有需要與時俱進調高的空間，但也絕對不是漫天喊價。陳亭妃強調，農民期待的是完善的制度性調整，依照參考生產成本、物價波動、前年度的災損狀況以及稻作實際收穫等具體數據，訂定計算出更好更適宜的價格調整機制。同時，明確訂出滾動式調整的年限，讓農民能預先知道幾年會調整一次，才能真的看得到也吃得到。政府、農民都清楚制度運作的方式的情形下，才能讓各方都更加能接受，公糧收購價格的調整也才有實質意義。

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