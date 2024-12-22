陳培瑜控被摔到腦震盪要告了！　陳玉珍：我是進行強制排除

▲陳玉珍日前將占領主席台的民進黨立委逐一拉開。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

選罷法、憲法訴訟法、財劃法等三大法案20日在立法院會闖關，引發朝野大亂鬥。在清場過程中，多名綠委掛彩，包括林宜瑾、陳亭妃及陳培瑜相繼指控遭藍委陳玉珍攻擊，陳培瑜今（22日）上午聘請律師，準備對陳玉珍提告。陳玉珍對此回應，民進黨不遵守議事規則，先以「破窗而入」的方式佔領主席台，導致國民黨不得不採取強制排除行動，呼籲民進黨別浪費司法資源。

民進黨立委林宜瑾指控，遭陳玉珍重摔在地，並用鋼頭鞋猛踩下腹部；陳亭妃則分享小腿受傷包紮的照片，指控遭陳玉珍攻擊；而民進黨立委陳培瑜表示，她被陳玉珍與國民黨立委邱若華、徐巧芯、翁曉玲壓在地上持續踹打，導致左腿大面積瘀青。陳培瑜更特別點名陳玉珍用手勒住她的脖子及肋骨，並穿著鋼頭鞋踹擊頭部，造成挫傷，並有有輕微腦震盪，今日上午已聘請律師準備提告。

陳玉珍下午表示，自己並未攻擊陳亭妃，只是將她拉開，因為對陳亭妃印象不錯；其次，林宜瑾用腳踢到她的嘴唇，導致嘴唇受傷，因此她對林宜瑾採取制止行為；最後，自己絕對沒有踢陳培瑜的腳，但因為陳培瑜的動作使她後腦勺撞到椅子，所以對陳培瑜進行了強制排除。

陳玉珍批，民進黨不遵守議事規則，先以「破窗而入」的方式佔領主席台，導致國民黨不得不採取強制排除行動，「國民黨是在做正確的事情，反倒是民進黨浪費司法資源。」