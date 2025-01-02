快訊／新北狡詐警用「瀏覽器開發功能」　詐12天休假下場曝

▲新北汐止分局1名李姓警員，涉利用警政系統漏洞刪除請假紀錄，以偽造不實假單方式多請12天休假。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止分局1名李姓警員，利用警政系統漏洞，透過技術手段刪除請假紀錄，以偽造不實假單方式多請12天休假，並詐領等值俸給金約2萬餘元。士林地檢署考量他已繳回不法所得，依使公務員登載不實、詐欺取財及變更電磁紀錄等罪，予以緩起訴處分。

李嫌以精心手法篡改系統紀錄，從2023年1月至2024年6月間，利用公務電腦進入新北政府警察局治安治理決策資訊服務系統的請假系統，透過CHROME瀏覽器進入「請假資料查詢」功能，隨意選擇一筆請假紀錄後，按下F12啟用瀏覽器的開發人員模式，查看網頁程式碼，將「刪除」按鈕的程式碼中「disable="disabled"」指令刪除，使刪除功能啟用。

然而，李再進一步點擊刪除按鈕刪除請假紀錄，使系統紀錄消失後重新請假，以此手法共篡改12筆請假紀錄，取得不法利益。

檢察官認李犯下刑法第214條使公務員登載不實罪、第339條詐欺取財罪及第361條變更電磁紀錄罪，原屬重罪，但考量其無前科，且坦承犯罪並已繳回不法所得俸給金，行為危害性相對輕微，予以緩起訴2年，並命其於8個月內繳交5萬元罰金，完成8小時法治教育課程。

士林地檢署指出，本案是汐止分局主動查察並移送偵辦，並已將案件送請高檢署檢察長再議。檢方呼籲相關單位加強檢視網路系統漏洞，確保資訊安全，避免類似案件再度發生。