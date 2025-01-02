警上網釣魚花6000買毒咖啡　賣家給「真的」仍判有罪原因曝

▲毒咖啡包示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名謝姓男子在網路上兜售K菸、安非他命、毒咖啡包等毒品，屏東警方網路巡邏時發現，佯裝成買家約謝男出面交易，員警拿了6000元給謝男後，表明身分將謝男逮捕，不料謝男給的毒咖啡包竟然是「真的咖啡」，而謝男雖然逃過毒品罪，但仍被法院依詐欺未遂罪判處徒刑6月。

判決指出，謝姓男子是在今年3月間，在通訊軟體Twitter上，以暱稱「老婆一大堆」，發布「高雄營（飲料）（菸）（糖果）（哈密瓜）」販賣第二級、第三級毒品的貼文，屏東警方執行網路巡邏發現謝男貼文，於是偽裝成購毒者與他攀談，並約定以6000元買20包毒品咖啡包。

雙方約定3月4日下午5時許在高雄市大寮區某超商見面，員警開車前往等候，謝男一到，就將一個裝有3包咖啡包的袋子丟進員警的車子，才剛拿到錢，員警立刻表明身分，當場將謝男逮捕。

謝男被捕後否認販毒，警方將扣得的咖啡包送驗，竟然是真的咖啡，並非毒品，謝男也坦承自己沒有毒品，只是想在網路上佯稱賣毒品，騙取金錢。

法院審理後，法官認為謝男正值青年，不思循正途工作賺取財物，竟以網際網路散布販售虛假毒品方式詐欺他人財物，但考量他犯後坦承犯行，因此依詐欺未遂罪判處他徒刑6月，全案可上訴。