通緝犯拒檢！毒駕撞警車狂逃　屏東內埔警衝進檳榔園逮人

記者陳崑福／屏東報導

林姓男子日前騎乘機車行經屏東縣內埔鄉產業道路，內埔警分局員警巡邏時感到可疑，開著巡邏車趨上前盤查，他衝撞車頭及旁邊護欄後逃入檳榔園內，員警衝入逮人，查獲數包毒品，帶回偵辦，發現他因竊盜案被通緝，另涉及竊盜，訊後押解歸案，另依毒品危害防制條例、竊盜罪嫌送辦。

▲內埔警分局內埔所所長陳建維、警員李明耀逮獲林男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

內埔警分局內埔所所長陳建維、警員李明耀，日前行經內埔鄉和興路段時，遭屏東地檢署發布竊盜通緝的林姓男子，騎乘機車時被警用巡邏車攔查，不料林竟衝撞巡邏車車頭，再擦撞路旁護欄後，人跳進檳榔園逃逸，警方旋即追入檳榔園壓制將他逮捕，並從身上查扣毒品數包，所幸僅是巡邏車車頭些微毀損，並未造成人員受傷。

復經初檢林嫌尿液，呈第一級毒品及第二級毒品陽性反應，顯有施用毒品後駕駛車輛之行為；訊後依毒品、竊盜、竊盜通緝、妨害公務等罪嫌移請屏東地檢署偵辦。

分局長郭譯隆表示，陳、李兩員機警且冷靜應對，在避免不必要之傷亡下順利緝獲通緝犯嫌，避免造成更大的災害損失及人員傷亡，實為警察強勢執法展現公權力之最佳體現。也提醒民眾，年關將近，如提領現金注意保密安全，發現可疑人士可撥打110報案專線，警方會隨即派員協助。亦提醒民眾切勿以身試法，以保障自身之生命及財產安全。