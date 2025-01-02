　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

通緝犯拒檢！毒駕撞警車狂逃　屏東內埔警衝進檳榔園逮人

記者陳崑福／屏東報導

林姓男子日前騎乘機車行經屏東縣內埔鄉產業道路，內埔警分局員警巡邏時感到可疑，開著巡邏車趨上前盤查，他衝撞車頭及旁邊護欄後逃入檳榔園內，員警衝入逮人，查獲數包毒品，帶回偵辦，發現他因竊盜案被通緝，另涉及竊盜，訊後押解歸案，另依毒品危害防制條例、竊盜罪嫌送辦。

▲內埔警分局內埔所所長陳建維、警員李明耀逮獲林男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局內埔所所長陳建維、警員李明耀逮獲林男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局內埔所所長陳建維、警員李明耀逮獲林男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

內埔警分局內埔所所長陳建維、警員李明耀，日前行經內埔鄉和興路段時，遭屏東地檢署發布竊盜通緝的林姓男子，騎乘機車時被警用巡邏車攔查，不料林竟衝撞巡邏車車頭，再擦撞路旁護欄後，人跳進檳榔園逃逸，警方旋即追入檳榔園壓制將他逮捕，並從身上查扣毒品數包，所幸僅是巡邏車車頭些微毀損，並未造成人員受傷。

復經初檢林嫌尿液，呈第一級毒品及第二級毒品陽性反應，顯有施用毒品後駕駛車輛之行為；訊後依毒品、竊盜、竊盜通緝、妨害公務等罪嫌移請屏東地檢署偵辦。

分局長郭譯隆表示，陳、李兩員機警且冷靜應對，在避免不必要之傷亡下順利緝獲通緝犯嫌，避免造成更大的災害損失及人員傷亡，實為警察強勢執法展現公權力之最佳體現。也提醒民眾，年關將近，如提領現金注意保密安全，發現可疑人士可撥打110報案專線，警方會隨即派員協助。亦提醒民眾切勿以身試法，以保障自身之生命及財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
這檔股票飆漲一倍！　幕後炒手海削6346萬
柯文哲辭黨主席、見柯媽柯妹　張禹宣分析：恐是「逃亡前的鋪陳」
快訊／高虹安案停止審判　聲請釋憲理由曝
安心亞大開兩洞「跨年全台最辣」成收視王！
Nike「換季特惠」直逼5折！新鞋現省千元
趙露思癱軟失語6天　新照曝光
賴清德火速核可！　同意政院將《憲法訴訟法》修正條文送立院覆議

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

3噁男加入「色淫師群組」性侵女童還拍片　她2幼妹一旁玩手機

彰化年度10大測速桿曝光！這支狂抓1萬2833件奪「桿王」寶座

快訊／國10旗山端4車連環撞！占用出口匝道排除中　1人受傷送醫

這檔股票半年飆漲一倍原因曝　幕後炒手海削6346萬下場慘了

要讓柯文哲獨吃年夜飯？北院3度開羈押庭　法界曝：押滿也審不完

通緝犯持美工刀砍警！胸口遭劃30cm濺血　辯「正當防衛」判決出爐

立委涉公費助理案判有罪第一人　高虹安停止審判+聲請釋憲理由曝

通緝犯拒檢！毒駕撞警車狂逃　屏東內埔警衝進檳榔園逮人

快訊／台南賓士上路變「火車」　全面燃燒...駕駛急停驚險逃劫

朝「陸橋幫」大哥家開槍...鐵門彈痕累累畫面曝　街頭槍戰1人傷

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

李聖傑解禁〈痴心絕對〉　Lulu聽到台下轉圈圈

黃宣唱一半...合體聲樂老師　跨年飆唱〈Shallow〉

2NE1 DARA高雄跨年　驚喜唱中文歌〈你要的愛〉

利特偷銀赫台詞喊：老婆～　聊天太久..始源冷到穿外套

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

3噁男加入「色淫師群組」性侵女童還拍片　她2幼妹一旁玩手機

彰化年度10大測速桿曝光！這支狂抓1萬2833件奪「桿王」寶座

快訊／國10旗山端4車連環撞！占用出口匝道排除中　1人受傷送醫

這檔股票半年飆漲一倍原因曝　幕後炒手海削6346萬下場慘了

要讓柯文哲獨吃年夜飯？北院3度開羈押庭　法界曝：押滿也審不完

通緝犯持美工刀砍警！胸口遭劃30cm濺血　辯「正當防衛」判決出爐

立委涉公費助理案判有罪第一人　高虹安停止審判+聲請釋憲理由曝

通緝犯拒檢！毒駕撞警車狂逃　屏東內埔警衝進檳榔園逮人

快訊／台南賓士上路變「火車」　全面燃燒...駕駛急停驚險逃劫

朝「陸橋幫」大哥家開槍...鐵門彈痕累累畫面曝　街頭槍戰1人傷

俄羅斯A321客機降落衝出跑道　機上載79乘客

【廣編】玲廊滿藝「城市光彩」胡令豪個展　透過畫布與色彩激盪開展

3噁男加入「色淫師群組」性侵女童還拍片　她2幼妹一旁玩手機

2024「新竹市美術館策展人培力計畫」 獲選團隊揭曉

彰化年度10大測速桿曝光！這支狂抓1萬2833件奪「桿王」寶座

快訊／國10旗山端4車連環撞！占用出口匝道排除中　1人受傷送醫

4人相約參加跨年演唱會！　隔天竟「全數離奇喪命」身上無外傷

航運ETF首開獎！00960每股配0.18元　年化配息率約5%

這檔股票半年飆漲一倍原因曝　幕後炒手海削6346萬下場慘了

加碼汰換補助再延長 　屏東縣民換購電動機車最高省26300

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

社會熱門新聞

即／柯文哲10：38看住院父　得知羈押庭報到時間反應曝

柯文哲交保被撤銷！高院發回更裁

快訊／高虹安案　高等法院決定聲請釋憲

即／二進二出北院！柯文哲又被撤保　一早出門找律師

妻小睡休息竟猝死痴情夫悲痛　台中警送暖

即／新竹探望住院父親　柯文哲待45分鐘急離開　

民眾黨美女發言人：柯文哲真的變得好瘦　曝1事好過分

即／柯文哲回家換裝　1點6分趕抵北院

男與友走路中被勸離！竟怒追拉車門　下秒遭駕駛輾過

柯文哲二度被撤保　北院追查「7件事」避串供

柯文哲若遭重罪羈押　5年未確定要立即釋放

即／北院預計18時第3度召開羈押庭　要柯文哲11點報到

北院重開羈押庭　沈慶京緊急取消手術出庭

不押柯文哲不罷休！北檢私下嗆聲：會無限抗告

更多熱門

相關新聞

車手超商重覆領款 機警女店員報警抓人

車手超商重覆領款 機警女店員報警抓人

屏東縣內埔分局轄內某超商女店員，發現店內有男子形跡可疑並重複提領款，立即通報警方前往了解，經警方趨前盤檢詢問，其竟無法交代所持提款卡之所有人，馬上為員警查知詐欺提款車手犯行，調查後將其依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌送辦。警方今(2)日前往該超商頒發感謝狀及慰問金，公開表揚女店員。

警上網釣魚買「毒咖啡」　花6000竟買到「真的」

警上網釣魚買「毒咖啡」　花6000竟買到「真的」

即／新北警用一招刪紀錄　詐12天休假

即／新北警用一招刪紀錄　詐12天休假

監理單位催繳罰單...竟是假的

監理單位催繳罰單...竟是假的

北大武山重新開放　警籲山友遵守登山規定

北大武山重新開放　警籲山友遵守登山規定

關鍵字：

內埔警察檳榔園巡邏車通緝犯

讀者迴響

熱門新聞

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」

Sonet還是撐不住了⋯

安森邊哭邊跨年「登外媒版面」

恭喜！　台灣12強球員登記結婚

即／柯文哲10：38看住院父　得知羈押庭報到時間反應曝

聖結石認「越來越討厭蘿拉」　親回11點質疑　

50元塑膠鈔票超罕見！收藏家：只拿過1次

NBA活塞主控驚悚重傷！隊友哭了

柯文哲交保被撤銷！高院發回更裁

趙露思女廁遭毆打！網揪霸凌兇手「拿巨額分手費的她」

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」僅剩內褲！

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！

快訊／高虹安案　高等法院決定聲請釋憲

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」淒慘畫面曝光

更多

最夯影音

更多

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面