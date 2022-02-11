藝人陳竹音「棄健保入籍大陸」　陸委會：會註銷她台灣戶籍

▲陳竹音打算放棄台灣戶籍，入籍大陸。（圖／翻攝自微博／台灣學姐陳竹音）



記者蔡紹堅／台北報導

特技演員陳竹音日前宣布放棄台灣戶籍，打算入籍大陸，並放棄健保。對此，陸委會10日表示，陳竹音或相關人士倘在中國大陸設籍，陸委會尊重其對身份的選擇，主管機關也會依法註銷其台灣戶籍，「台灣對自由民主體制充滿信心，即使有極少數個案選擇另外一種價值，都不會影響絕大多數台灣人民對這塊土地的熱愛，以及對自由民主價值的堅持。」

陸委會發言人邱垂正在例行記者會上指出，我方已注意到中共近期加強對台促統的認知作戰，包含積極運用在陸國人進行各種統戰宣傳工作，企圖遂行其對台統戰分化的圖謀，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國一部分，即使中共不斷運用特定台籍人士進行政治操作與統戰宣傳，刻意營造兩岸同屬一中之假象，都改變不了兩岸互不隸屬的客觀事實，「這些統戰的老梗千篇一律，毫無新意可言，只會讓台灣民眾更加反感。」

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正提到，台灣人民嚮往的是民主體制與自由、多元、開放的公民社會環境，然而中共在威權獨裁體制下不斷強化社會監控，打壓異議人士，蔑視人民應有的權利與自由，只是加深台灣民眾對中國大陸的負面印象，「我們希望國人都能更珍惜得來不易的自由民主生活方式，認清中共以拉打兩手對我進行分化的手段與野心，我們也要呼籲國人，進行兩岸交流要考量台灣社會觀感，不應配合中共對台進行統戰宣傳，發表傷害國家尊嚴，不符合事實的言論，成為中共的統戰宣傳樣板。」

邱垂正強調，為了避免兩岸人民權利義務的混淆，兩岸是以戶籍作為身份區分的標準，陳竹音或相關人士倘若在中國大陸設籍，陸委會尊重其對身份的選擇，主管機關也會依法註銷其台灣戶籍，「台灣對自由民主體制充滿信心，即使有極少數個案選擇另外一種價值，都不會影響絕大多數台灣人民對這塊土地的熱愛，以及對自由民主價值的堅持。」

邱垂正還說，相信絕大多數國人都不會配合中共對台統戰作為，更不會附和其意識形態與政治立場，「中共企圖以統戰樣本拉攏分化台灣社會，只會讓台灣民眾徒增反感，無助兩岸關係正向發展、良性互動。」