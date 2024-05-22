台商當政協委員還在陸設籍　喪失台灣地區人民身分

▲台商違法任職中共黨政軍職務，並在中國大陸設有戶籍，喪失台灣地區人民身分。（示意圖／記者李毓康攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會22日公告，國人連姓男子違法任職中共黨政軍職務，並在中國大陸設有戶籍，已被主管機關依法註銷台灣戶籍，喪失台灣地區人民身分。

陸委會表示，連男疑似擔任湖南省政協委員，涉及違反兩岸條例第33條規定，刻正由主管機關查處中；其也涉嫌違反選罷法，接受中共資助介入我國選舉而遭檢方通緝。

陸委會指出，連男經查證在中國大陸設有戶籍，違反兩岸條例第9條之1規定，主管機關已註銷其台灣戶籍，依法喪失台灣地區人民身分。

陸委會強調，依兩岸條例規定，台灣人民不得在中國大陸設有戶籍或領用中國大陸護照，亦不得擔任中國大陸黨務、軍事、行政等之職務或為成員。

陸委會說，中共長期以零和思維對台打壓，其政治體制、社會環境更與台灣及一般文明國家所認知的普世標準有很大的差異，「國人赴陸就業生活及從事兩岸交流活動應注意遵守法令規定，以免誤蹈中共統戰陷阱，擔任可能危害我國家安全或利益之職務，不慎觸法而損及自身權益。」

據了解，連姓男子是長期在湖南經商的台商，2020年總統大選後捲入違反選罷法的案件，被控接受中共資助介選，並因未到案被通緝。