新地標！光田醫院向上院區啟用　院方：將推海線最豪華月子中心

▲光田醫院全新向上院區啟用，成為海線新地標，院方也預告，6月將推海線最豪華月子中心。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中光田綜合醫院向上院區正式啟用，新院區佔地近4萬坪，比舊院區大將近3倍。院方在2024年12月28日搬家，隔天就迎了新院區首寶，總院長王乃弘不僅親自致贈禮盒，還給了大禮包，讓這位「首寶」從0到18歲都免掛號費。此外，院方也預告，將興建海線最豪華月子中心，讓不少準媽咪詢問。

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▲光田醫院向上院區啟用第一天就迎來首位寶寶，院方也大方送上大禮包，讓該名寶寶享有0到18歲免掛號費。（圖／光田醫院提供）

光田表示，新院區於29日迎來第一位新生兒，是一名健康的男嬰，重達3810公克，母子均安。男嬰母親柯小姐表示，男寶是她的第三胎，由於家住附近，再加上光田婦產科醫師陳穎中評價很好，因此選擇在光田待產，她與家人都很期待向上院區的啟用，還一直告訴肚子裡的寶寶「等向上院區啟用」再報到，沒想到寶寶相當配合，一直到29號才開始出現生產徵兆，自然產的過程也十分順利，還能住到新院區的最新病房，讓她直呼很幸運，而爸爸還笑稱要將男嬰命名為「光田向上NO.1」。

▲光田醫院新向上院區建坪4萬坪，比原先沙鹿舊院區大將近3倍。（圖／記者游瓊華攝）



光田醫院副執行長王詩婷表示，目前向上院區正在設置「樂得兒」產房，之後將會設置月子中心，預計有25間套房、最大15坪，預計在暑假前、6月時啟動，讓產婦在產檢、生產、產後調理及坐月子，都在光田向上院區完成，目前已經有許多院內準媽咪、孕婦詢問，月子中心的設備也將會是海線最豪華，但價格親民，讓海線女性也能享有優質的婦產醫療資源。