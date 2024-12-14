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沙鹿人口破10萬成「海線一哥」　幸運台積電女可獲金鎖片+禮券

▲沙鹿人口破10萬人。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲過往被視為蛋白區的台中市沙鹿區，近來人口快速成長，11月已經破10萬人，第10萬名幸運兒是在中科台積電工作的鄧小姐。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市沙鹿區人口數於今年11月13日突破10萬大關，成為海線地區第一個破10萬人的行政區，迎接歷史性重要時刻，沙鹿區公所今(14)日舉辦慶祝活動。根據民政局調查，第10萬名設籍的幸運兒是在中科台積電工作的鄧小姐，與先生在台積電相識結婚，育有一對龍鳳胎，在朋友介紹下於沙鹿買房，近期將定居，將可獲得金鎖片、6000元禮券等紀念禮。

▲沙鹿人口破10萬人。（圖／記者游瓊華翻攝）

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▲第10萬名幸運兒是從南屯區遷入的鄧小姐，其他4名幸運兒包括3名女性及1名男性，均為遷入人口。（圖／記者游瓊華翻攝）

「終於開花結果！」今天親自出席活動的台中市長盧秀燕表示，近幾年市府在海線地區做了很多建設、實施許多制度，過去海線人口較少，現在不減反增，以「海線四小龍」來說，梧棲區破6萬人、清水區破9萬人、龍井區人口逾7萬8千人，往8萬人邁進，沙鹿區則突破10萬人，是「海線四小龍」第一個破10萬人的行政區；不僅海線地區人口大增，整個台中市在全國人口數也增加，總人口數已突破285萬人，表示民眾覺得台中是宜居城市。

第10萬名幸運兒是從南屯區遷入的鄧小姐，其他4名幸運兒包括3名女性及1名男性，均為遷入人口；另5位幸運新生兒，則是3名男寶寶及2名女寶寶，市府除贈送每人6000元禮券，第10萬名設籍民眾及最接近10萬人的新生兒，更可獲得金鎖片及紀念獎盃加碼好禮，別具紀念性。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市近日獲肯定，一個月連拿下4項民調冠軍，市長盧秀燕相當開心，也感謝市府團隊、民代以及地方企業的協助。（圖／記者游瓊華翻攝）

盧秀燕也強調，歲末年終多項民調紛紛出爐，台中市不到一個月拿下4項施政冠軍，包括《ETtoday東森新聞雲》、《經濟日報》及《TVBS》以及台灣民意基金會。其中，台中市拿下全國最幸福城市，市民居住幸福感高達85%。以沙鹿地區來說，人口增加要感謝很多人，包括市府團隊的努力、地方民代對預算的支持及在地企業的協助等，要感謝的人太多，無法一一細數，因此用慶祝方式表達，除了頒獎給第10萬人、第10萬人往前推4名的人也一併頒獎。

針對媒體詢問有沒有信心讓台中市總人口數突破300萬人，盧秀燕回應，根據調查，在台中市工作、就學或生活的人，早已破300萬人，只是戶籍登記目前是285萬人，因此她在施政過程中，不會以285萬人去計算，會以破300萬人的規模去思考。在台灣面臨嚴重少子化情形下，台中市人口不減反增，代表建設受到市民肯定，願意在台中養兒育女，因此有信心台中市人口會再增加。

民政局長吳世瑋表示，過去海線地區常被視為蛋白區，近年海線建設起飛，大家有目共睹，感謝台中市議會的支持，在府會合作無間下，共同提升海線地區生活品質，吸引不少人口遷入。

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