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與鄭文燦不同！王浩宇揭「柯文哲被收押1關鍵」：157智商挑戰法官

▲▼柯文哲離開北院。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案、政治獻金案，二進二出台北地方法院，檢方昨（1日）再次抗告成功，台北地院將於今召開第三次羈押庭，民進黨前桃園市議員王浩宇就點出，鄭文燦跟柯文哲的不同，鄭文燦交保後，跟大家說要閉關，後續都很低調，但柯文哲卻不斷接觸證人，難怪會被收押。

王浩宇在Threads發文，法官都有規定，涉案人員不能接觸相關人士，盡量避嫌，避免引起不必要的麻煩。前桃園市長鄭文燦在交保後，基本上就失聯了，只告知大家自己要閉關，並低調與律師獨自面對。不過，柯文哲在交保後不斷接觸證人，「跑去黨部一次遇到一群，157智商挑戰法官，不被收押才怪」。

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王浩宇也在臉書發文，柯文哲被禁止接觸證人，結果見到「學姊」黃瀞瑩時，竟然詢問「你轉被告了沒有？」恐成收押關鍵。

對此，網友留言，「鄭文燦只是跟助理傳了line，說自己是清白的，就被撤銷交保，柯文哲整天跟一堆證人直接面對面接觸欸，法官再不收押就有問題吧」、「原以為柯是不懂司法，事實上是不尊重司法」、「鄭就怕別人汙衊他，想盡辦法自清，柯是只想串證，哪管別人怎麼想的」。

台北地院上月29日二度召開羈押庭，裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等4人維持交保，但交保金額翻倍、須電子監控。北檢不服再次抗告，高院昨撤銷原裁定，發回地院更裁。台北地院今（2日）晚間6時許將召開第三次羈押庭，並通知4名被告於今日11時報到。

★未經判決確定，應推定為無罪★

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