喊柯文哲掉進陷阱！邱毅預期結果「保金加至1億」：就是榨乾

▲柯文哲請辭黨主席。（圖／民眾黨提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案、政治獻金案，二進二出台北地方法院，第一次羈押庭以3000萬元交保，檢方抗告成功後，第二次法院裁定再加保4000萬元，檢方昨（1日）再次抗告成功，台北地院將於今日召開第三次羈押庭。對此，前立委邱毅預測結果「是保金加至一億」，並表示柯文哲「已經掉進了司法惡圈的陷阱中」。

邱毅在「邱毅『談天論地話縱橫』」表示，柯文哲現在很被動，「他已經掉進了司法惡圈的陷阱中」，預期柯文哲再進羈押庭，預期結果是「保金加至一億」，「因為已辭黨主席，所以還會被要求在各大媒體登廣告，呼籲橘子回台投案。」

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但即使柯文哲全數照做，邱毅認為北檢還是會再提抗告，「反正最後目標，就是把你柯文哲和民眾黨榨乾，然後仍把柯文哲收押進去」，直呼這就是賴清德佈下的司法陷阱。

邱毅接著提到，一開始民眾黨就該慢慢籌保金3000萬，籌個10天再交保迎接柯文哲。至於二度保金，他覺得根本違反比例原則與合理經驗，柯文哲就該拒繳，宣布不走了、開始絕食。

民眾黨則號召群眾包圍北院北檢，埋鍋造飯，柯文哲不出來就不散，「這一來急的不是柯文哲和民眾黨，急的是賴清德和司法，國際新聞冲上排行榜，看台灣司法大醜聞，賴清德如何收場。」

最後，邱毅表示，現在亡羊補牢還來得及，「如果北院維持原裁定就罷了。若加保金，不繳。若加條件，不從。除非放人，小草不走。柯文哲放空絕食，置之死地而後生。把被動形勢轉成主動，或者可以脫困。」他認為這是一場與權力最大者的意志力對決，也是對柯文哲，對民眾黨，對小草，對台灣人民，史無前例的最大考驗。