快訊／特斯拉Cybertruck在「川普酒店門口」爆炸　疑恐攻釀1死7傷

記者張方瑀/綜合報導

美國新年首日不安寧,繼前一日紐奧良發生汽車衝撞的恐攻事件後,位於拉斯維加斯的川普酒店(Trump Hotel)又發生疑似恐怖攻擊,當時一輛特斯拉Cybertruck在飯店門口爆炸起火,造成1死7傷,警方也在車上發現大量煙火、汽油罐等物品。

▲特斯拉Cybertruck在川普酒店門口爆炸。(圖/翻攝自X)



根據CNN報導,這起事件發生在當地時間1日上午8時40分左右,當時有一輛2024款的Cybertruck在川普酒店入口處爆炸,消防員趕抵現場時,車輛已完全被大火吞噬。拉斯維加斯警長麥克馬希爾(Kevin McMahill)表示,「目前已知車內有一名死者,但我們還不確定是男性還是女性。」

此外,爆炸還導致其他7人受傷,但傷勢輕微,沒有生命危險。負責拉斯維加斯的聯邦調查局(FBI)代理特勤主管施瓦茨(Jeremy Schwartz)也證實,FBI正參與調查。此外,當局正在周圍地區搜索,確認是否有其他爆炸裝置。

If you were going to choose a metaphor for our current state of politics, a Tesla Cybertruck exploding and burning in front of a Trump Tower in a city where millions of Americans go each year to lose their money, is pretty spot on. pic.twitter.com/xOwXImUIgM

知情的執法人員透露,這輛Cybertruck是通過汽車租賃公司Turo租用的;監視器畫面顯示,車輛在爆炸前約一小時曾駛過川普酒店,隨後折返並停在飯店前,幾秒鐘後車輛便發生了爆炸。

此外,執法人員指出,車內含放有包含煙火、汽油罐、露營用燃料等爆炸物,這些物品可能與駕駛控制的引爆裝置有關。調查人員正在研究這起爆炸是否與紐奧良(New Orleans)的襲擊事件有關,目前尚未確定兩者之間的聯繫。

We have now confirmed that the explosion was caused by very large fireworks and/or a bomb carried in the bed of the rented Cybertruck and is unrelated to the vehicle itself.



All vehicle telemetry was positive at the time of the explosion. https://t.co/HRjb87YbaJ