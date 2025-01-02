快訊／特斯拉Cybertruck在「川普酒店門口」爆炸　疑恐攻釀1死7傷

記者張方瑀／綜合報導

美國新年首日不安寧，繼前一日紐奧良發生汽車衝撞的恐攻事件後，位於拉斯維加斯的川普酒店（Trump Hotel）又發生疑似恐怖攻擊，當時一輛特斯拉Cybertruck在飯店門口爆炸起火，造成1死7傷，警方也在車上發現大量煙火、汽油罐等物品。

▲特斯拉Cybertruck在川普酒店門口爆炸。（圖／翻攝自X）



根據CNN報導，這起事件發生在當地時間1日上午8時40分左右，當時有一輛2024款的Cybertruck在川普酒店入口處爆炸，消防員趕抵現場時，車輛已完全被大火吞噬。拉斯維加斯警長麥克馬希爾（Kevin McMahill）表示，「目前已知車內有一名死者，但我們還不確定是男性還是女性。」

此外，爆炸還導致其他7人受傷，但傷勢輕微，沒有生命危險。負責拉斯維加斯的聯邦調查局（FBI）代理特勤主管施瓦茨（Jeremy Schwartz）也證實，FBI正參與調查。此外，當局正在周圍地區搜索，確認是否有其他爆炸裝置。

If you were going to choose a metaphor for our current state of politics, a Tesla Cybertruck exploding and burning in front of a Trump Tower in a city where millions of Americans go each year to lose their money, is pretty spot on.

pic.twitter.com/xOwXImUIgM — Melanie D'Arrigo (@DarrigoMelanie) January 1, 2025

知情的執法人員透露，這輛Cybertruck是通過汽車租賃公司Turo租用的；監視器畫面顯示，車輛在爆炸前約一小時曾駛過川普酒店，隨後折返並停在飯店前，幾秒鐘後車輛便發生了爆炸。

此外，執法人員指出，車內含放有包含煙火、汽油罐、露營用燃料等爆炸物，這些物品可能與駕駛控制的引爆裝置有關。調查人員正在研究這起爆炸是否與紐奧良（New Orleans）的襲擊事件有關，目前尚未確定兩者之間的聯繫。

We have now confirmed that the explosion was caused by very large fireworks and/or a bomb carried in the bed of the rented Cybertruck and is unrelated to the vehicle itself.



All vehicle telemetry was positive at the time of the explosion. https://t.co/HRjb87YbaJ — Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在社群網站X發文指出，特斯拉正調查此事，「我們已確認爆炸是由租用Cybertruck車廂內的大量煙火以及、或是炸彈引起，與車輛本身無關。」

川普集團（Trump Organization）執行副總裁、美國總統當選人川普次子艾瑞克（Eric Trump）則表示，「客人和員工的安全始終是我們的首要任務，我們向拉斯維加斯消防局和當地執法機構的迅速反應和專業精神致以誠摯的感謝。」