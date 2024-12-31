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老公年終18萬「給公婆各2萬」她拿1萬怒：我是家庭主婦！兩派吵翻

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲老公紅包分配，讓原PO不滿意。（示意圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

歲末年終，不少上班族都期待年終獎金，一名人妻表示，老公今年領到18萬年終獎金，打算在過年時包紅包給家人，公公和婆婆各2萬元，她的父母各1萬元，自己和兩個孩子各1萬元。然而，原PO感到不公平，因為她是家庭主婦，在家庭照顧小孩、長輩，應該要分到一半的年終獎金。

人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，老公領了18萬的年終獎金，打算給公婆各2萬，她的父母各1萬，她跟兩個小孩也是1萬，對於這樣的分配，她不滿意，「為什麼他要偏心他自己的爸爸媽媽？」

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老公感謝爸媽辛苦付出，讓他健康成長，應該得到更多的回報，因此決定包2萬元紅包，原PO認為自己父母也要公平對待，「也包個2萬，這樣的要求會過份嗎？」原PO強調，自己雖然是家庭主婦，但她在家裡照顧公婆和孩子，讓老公能夠專心工作賺錢，應該可以要求平分老公一半的薪水跟年終獎金

原PO還提到，剛結婚時有一份月薪4萬元的工作，但因為照顧孩子所以辭職了，「如果我繼續在職場上班，或許我現在的年資與考績也能成為月薪8萬的主任，這些年的年資跟我的青春歲月要怎麼算？」而且大伯、大姑的孩子都是給公婆帶，夫妻倆一起賺錢，有更多的金錢與資源把小孩栽培成醫生，還有錢在捷運站旁買豪宅。

不過，輪到他們生小孩時，公婆已經高齡80幾歲，沒體力幫忙帶小孩，甚至需要頻繁進出醫院，她只好辭職照顧小孩，「老公給我的4萬元是我應得的薪水，另外1萬元是我當公公婆婆的看護費用，這份薪水我拿的理直氣壯，本來就改屬於我自己的，我愛怎麼花是我自己的事，為什麼就要對女生這麼苛求？」

貼文曝光，掀起網友討論，「有就要偷笑了，我結婚8年，我先生什麼都沒給，跟我回娘家也都坐在那什麼都沒做」、「個人認為老公平常一個人賺錢養家，能想到妳就很好了」、「女人要有自己的事業，才不用看別人臉色」。不過也有人幫原PO說話，「可以跟老公說妳一年的辛苦，包1萬太少，如果是想爭取爸媽的額度就太過份了」、「我支持妳，先生賺的錢有一半是全職家庭主婦的，所以他如何支配年終獎金理當跟太太商量」。

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