柯文哲盼2／1黨主席改選「期望難達成」　民眾黨：需考量農曆過年

▲民眾黨於2025年1月1日召開擴大中央委員會議，柯文哲於會中請辭黨主席，並透過直播向支持者喊話。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨1日召開擴大中央委員會議，黨主席柯文哲透過直播宣布，已正式向中央委員會請辭，並推薦黃國昌當代理黨主席，希望黨主席選舉能在2月1日前後底定。黃國昌2日上午主持首場晨會，會後表示會開始籌劃黨主席改選行政事宜，但時程安排仍要依照黨規；秘書長周榆修回應，柯期待盡量在2月，但仍要把農曆過年等因素考量在內。

柯文哲1日於擴大中央委員會議中請辭黨主席後，透過YouTube「民眾之聲」向支持者喊話，柯表示，民眾黨會在盡快時間內辦理主席補選，剛好今年是民眾黨選舉年，2月1日新中央委員就會上任，希望黨主席選舉結果大概在2月1日前後底定，讓新的黨主席跟中央委員會，繼續帶領民眾黨儘速向前進」。

接下代理黨主席的黃國昌於2日早上7時30分在中央黨部召開首場晨會，會後被問到晨會內容，黃國昌說，依照柯文哲昨天會議上指示，中央黨部開始籌劃黨主席改選的行政事宜，等到籌劃到一個階段，會正式提到中央委員會，成立黨主席改選的選舉委員會。

媒體追問，是否盡量趕在過年前舉行黨主席改選，而黃本人會不會爭取參選？黃國昌回應，就整個時程上的安排，還是要依照黨章規定成立的選舉委員會，由選舉委員會規劃相關時程。

周榆修則說，依照規定由幕僚單位提選舉委員會的委員名單到中央委員會，名單通過之後，才會由選委會具體規劃時程，而詳細時程就以選委會通過為主。

至於是否趕得及在2月1日進行黨主席改選？周榆修回應，昨天柯文哲的期待跟指示是「盡量在2月」，但也知道中間適逢農曆過年，會把期程跟需要過年時間或因素考量在內。

▼民眾黨代理主席黃國昌召開首場晨會後聯訪。（圖／記者陳家豪攝）