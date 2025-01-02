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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

聽見柯文哲的拜託！民眾黨湧「入黨潮」　單日3000人一度癱瘓官網

▲▼民眾黨昨日湧入入黨潮。（圖／江和樹提供）

▲民眾黨昨（1）日湧入「入黨潮」，且多數為繳1萬元的終身黨員。（圖／江和樹提供，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨昨（1）日召開擴大中央委員會議，柯文哲於會中請辭黨主席，由立院黨團總召黃國昌接代理黨主席；而柯則於直播中拜託支持者，不要因為他的關係掀起「退黨潮」，結果當晚湧入支持者「入黨潮」。黃國昌2日受訪時向支持者表示感謝，秘書長周榆修則說，昨下午至今共入黨3000人，且官網一度卡住。

柯文哲1日請辭黨主席後，透過YouTube「民眾之聲」向支持者喊話，自己雖然辭去黨主席，但還是民眾黨的終身黨員、終身志工，且還是國家治理學院最重要的教員，有些媒體詢問會不會因他的關係掀起「退黨潮」，「在此拜託大家，請大家支持民眾黨，特別是支持柯文哲的人，更要支持民眾黨，拜託大家了！」

而柯文哲拜託支持者不要「退黨潮」的言論，也立刻在各大柯粉群組中發酵，不少支持者貼出入黨的截圖，甚至多數是直接繳1萬元變「終身黨員」。

▲▼民眾黨昨日湧入入黨潮。（圖／江和樹提供）

接下代理黨主席的黃國昌於早上7時30分在中央黨部召開首場晨會，黃國昌表示，昨（1日）柯文哲跟大家談話的影帶公開後，有非常非常多人申請線上入黨，導致線上入黨系統已經到達飽和上限，「我們對於昨天申請入黨的這麼多朋友，表達衷心的感謝，更歡迎大家一起加入民眾黨這個大家庭。」

黃國昌強調，民眾黨從來不是一個人，是一個團隊，這團隊為了讓台灣可以變得更好，相信這團隊的人會越來越多、陣容也會越來越壯大。

而周榆修受訪時也說，從後台看起來，從昨（1）下午到今（2）早上，光這段時間入黨是3000位，還是要謝謝大家，在整個民眾黨最需要溫暖、跟大家緊密結合在一起時，支持者與小草用最實際行動加入民眾黨大家庭，還是深深的感謝。

至於3000人是否都是終身黨員？周榆修回應，樣態很多，但以不到一天的時間加入3000人，確實比例上非常非常高。媒體追問，是不是又造成官網被癱瘓？周榆修說，「對，一度有一點卡住了。」

另外，關於外界質疑此刻有「入黨潮」，是為下次黨主席選舉時可投票？周榆修直言，「不會、想太多！因為我們規定是要滿4個月才能投票，所以極有可能，現在加入的好友⋯我不會覺得他們是為了投票而來。」

▼民眾黨秘書長周榆修於晨會後受訪。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼民眾黨秘書長周榆修於晨會後受訪。（圖／記者陳家豪攝）

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