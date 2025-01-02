「柯文哲羈押風險大幅提高」　律師：橘子潛逃、蔡壁如翻供成致命事由

▲柯文哲。（圖／ETtoday攝影中心）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金兩案，日前更裁7,000萬元交保，檢方二度提出抗告，高院1日撤銷原交保裁定、發回台北地院更裁。對此，律師黃帝穎今（2日）表示，高院裁定大幅提高柯文哲羈押風險，七大串證滅證事實加科技勾串論證已難有交保空間，而橘子潛逃與蔡壁如翻供，都會是柯文哲羈押致命事由。

黃帝穎表示，高院合議庭在裁定書列出七大勾串及滅證情事，認定柯、沈等四人仍有勾串之虞，就算採重金交保、限制接觸等方式，仍難以確保不會勾串被告、證人，因而發回更裁。

黃帝穎表示，尤其，高院裁定強調現今科技發達，可利用網際網路秘密通訊，且隱蔽性極高不易察覺，因此撤銷裁定。

黃帝穎直言，「高院指明柯文哲等被告七大罪證、滅證事實」，並無法透過提高保金改變。更嚴肅的是，高院提出科技勾串論證，更凸顯保金無法控制科技及網路秘密通訊的串證風險，被告已難有交保空間，大幅提升柯文哲羈押風險。

黃帝穎指出，「橘子潛逃與蔡壁如翻供，都是柯文哲羈押致命事由」，透過科技及網路加密通訊的串證，尤其是傳遞指令給潛逃國外的橘子勾串，增加鉅額保家也無法防範。

黃帝穎說，蔡壁如的公開翻供，以配合柯文哲羈押否認硬碟及檔案，更凸顯柯文哲交保已發生證人翻供的實質影響。因此，橘子潛逃及蔡壁如翻供，都是柯文哲羈押的致命事由。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼律師黃帝穎（圖／賴清德競選總部提供）