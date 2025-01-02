紐奧良皮卡恐攻10死35傷嫌犯身份曝！　藏IS旗幟「鐵了心大屠殺」

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▲紐奧良市1日凌晨發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

美國紐奧良市（New Orleans）波本街（Bourbon Street）1日凌晨3時15分左右發生一起惡意衝撞人群事件，一輛皮卡車衝入人群，造成至少10人死亡、35人受傷。美國聯邦調查局（FBI）指出，當局正在將此事件視為「恐怖主義行為」進行調查，現年42歲的嫌犯並非孤狼犯罪，並且在犯案駕駛的皮卡車內發現伊斯蘭國（IS）旗幟。

FBI在記者會中表示，嫌犯作案使用的皮卡車內發現聖戰士團體「伊斯蘭國」旗幟，並在冷藏箱中發現多個疑似簡易爆炸裝置的物品，不過，這些裝置已被確認沒有危險。FBI幹員鄧肯（Alethea Duncan）指出，調查人員認為嫌犯可能並非單獨行動，且仍在查明是否存在同夥或與恐怖組織的聯繫。

FBI證實，嫌犯為42歲男子賈巴（Shamsud-Din Jabbar），是來自德州的美國公民。嫌犯已在事件中身亡，但執法單位尚未公布其死亡原因。CNN引述警方消息指出，嫌犯在行兇時「鐵了心要進行大屠殺」。

目前，調查人員正著手釐清嫌犯的政治或宗教觀點，並調查其是否與已知恐怖組織有關。FBI表示，這起事件中的種種跡象表明，其背後可能有更大的恐怖主義計畫。

目擊者透露，衝撞發生後還聽見槍聲，整個現場陷入混亂。FBI與當地執法機構已封鎖事發地點，並加強周邊地區的安全措施。