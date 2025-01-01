百年王船竟遇重名　「金順安」傳人怒告

▲玄靈壇供奉王船「金順安號」超過百年，現由第四代傳人陳生良接手，如今鬧出雙胞重名狀況，讓陳生良憤而提告。（圖／CTWANT提供）

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台南市文化歷史淵遠流長，當地有罕見的「王船信仰」，王船用意在體察民間疾苦，祭典後不火化而是永祀保存，當地知名廟宇「下林碧龍宮」也於2024年舉辦首次王船醮，公布船號為「金順安」，而與碧龍宮相距僅800公尺的家廟「玄靈壇」同樣祀奉有百年歷史的王船「金順安號」，因此質疑碧龍宮刻意重名，第四代傳人陳生良（76歲）現已申請商標並憤而提告。

去年12月26日上午記者造訪玄靈壇，其外觀乍看之下與一般住宅無異，僅吊掛的燈籠可顯示其家廟身分，而在陳生良的帶領下進入建築內部後，才發現其中別有洞天。

在玄靈壇中央擺放著長約一公尺的精美王船，王船邊以真金作為裝飾，船頭有龍目燈開眼，以及朱雀、玄武、青龍和白虎4大神獸避邪，船上擺著的12生肖裝飾同樣以黃金打造。

王船上除打魚和掌舵的水手外，還有教導子弟念書的文昌帝君，和醫治眾生的保生大帝神像，船艙內則是玄靈壇信仰的江、徐、吳三位「大人」，船尾由媽祖坐鎮，船邊還擺放著大人們下船後的馬車，整艘王船金碧輝煌，將先人來台的篳路藍縷濃縮其中，光是王船的市價就超過500萬元，當中的歷史價值更難以估算。

▲玄靈壇信眾在台至今已傳到第六代，玄靈壇平時低調行事，總會利用祭典時行善積德。（圖／CTWANT提供）

「阿祖陳聲原本是在泉州打魚的，但因那邊日子太苦，這才抱著王船來台討生活。」陳生良回憶，曾祖父在泉州時數度遇海難九死一生，所幸3位大人保佑才能化險為夷，3位大人也因而成為當地漁民信仰，進而打造該王船供奉，一百多年前因泉州天災人禍不斷而導致謀生困難，曾祖父這才決定來台生活。

而陳聲收拾細軟來台時，毅然決然地將王船也抱著同行，即使橫渡「黑水溝」險象環生，最終都能轉危為安，而陳聲在七股落腳，起初同樣以打魚為生，後開始從事船上的米糧買賣，由帆船將貨物送到澎湖販售，陳家人也因此在台灣開枝散葉。

▲台南市長黃偉哲2023年11月到下林碧龍宮主持王船點睛，碧龍宮的船號「金順安」名聲漸響，也讓玄靈壇遭受越多困擾。（圖／翻攝謝奇峰臉書）

而目前陳家已繁衍至第六代，由主祀家廟的陳生良作為掌門人，王船信仰同樣傳下，「金順安」信眾約有百人，期間王船和陳聲帶來的佛像因老舊而經過幾次修繕，陳家人花費上千萬元才讓王船再現榮光。

陳生良說，玄靈壇信眾多為家人親友，每年有3個祭典會聚集祀奉，每12年還會有一次大規模的賑祭，祭典後的米麵糧油供品都會贈與低收入戶和弱勢家庭，平時行有餘力每月還會照顧清貧老人，遵循老祖宗不張揚的精神傳遞信念，平靜的日子卻在2023年2月被打破。

陳生良提到，距離800公尺的下林碧龍宮2023年2月宣布要祭祀王船，公布的名字同樣是「金順安」號，而碧龍宮在2009年曾在玄靈壇祭典協助當開道的「先鋒官」，一定知道金順安3字是玄靈壇的船號，碧龍宮卻寧可重名也要使用。

「很多人打給我，問你們金順安為什麼又在募款。」陳生良表示，碧龍宮每次祭典活動都會向大眾募款，並以「金順安」為招牌，也讓玄靈壇信眾萬分疑惑，還有不明所以的親友打來質問，而他多次聯絡碧龍宮希望他們能改名，卻都被置之不理。

眼見碧龍宮遲遲不正視自己的請求，陳生良無奈之下已向經濟部智慧財產局申請「金順安」3字與帆船圖樣作為商標，並對碧龍宮提出侵權告訴，希望法院能有公平判決，別讓老祖先因凡人俗事而煩惱。