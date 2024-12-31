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2025年國運「先蹲後跳」？風水師警告：政治混亂、兩岸升溫

風水老師江柏樂針對「國運」進行卜卦，出了「山風蠱」。江柏樂對此說明，認為明年國運應當是『先蹲後跳』。（圖／翻攝FB／江柏樂風水好好玩）

▲江柏樂為明年國運卜卦。（圖／翻攝FB／江柏樂風水好好玩）

圖文／CTWANT

迎接2025年，風水老師江柏樂針對「國運」進行卜卦，出了「山風蠱」。江柏樂對此說明，認為明年國運應當是「先蹲後跳」，但國內應慎防政治混亂、兩岸情勢升溫。房市部分，現況已經「比SARS還恐怖」，估計房價要到明年底才會跌到谷底，有意購屋者明可以耐心等到明年底再看。

據《三立新聞網》報導，知名風水師江柏樂針對國運進行卜卦，出了「山風蠱」。他指出，「山風蠱」為《易經》第十八卦的蠱卦，為「大凶之卦」，主要講述的是家道中落、子承父志以整飭家業的故事。而「蠱」亦有蠱惑、毒害之意，意指腐朽而生蟲化毒，顯示問題存在已久，卻未誠實面對處理，導致腐敗嚴重，也容易受到蠱惑，做出錯誤決定引發禍事。

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江柏樂表示，這次卦象顯示明年政治混亂、兩岸關係恐升溫，且由於明年是蛇年，總統賴清德、副總統蕭美琴，以及民眾黨主席柯文哲，三人都屬豬，賴與蕭宜發言謹慎，避免兩岸紛爭，至於柯，恐怕會因下屬關係導致再度受到牢獄之災。

江柏樂還指出，整體來說，2025年上半年國運應呈現「先蹲後跳」，而「山風蠱」亦有內部腐敗之意，所以無論是哪一個政黨，都要留意下屬問題，避免因「蛀蟲」導致腐敗，甚至影響到上位者的決策與國家大事。

至於股市、房市，江柏樂說，依照卦象，股市整體應同國運「先蹲後跳」，上半年跌、下半年才會上漲，所以投資人策略應謹慎；至於房地產部分「勢必跌到年底」，除了整體環境不佳，人為因素比占卜影響還大。

他說，「基本上這一次房地產翻轉，最大因素還是人為因素，與國運無關，以12月來說，是傳統風水旺季，但如今我的業績不到3成，比SARS還恐怖，其他知名風水師不到1成，估計會一路跌到明年底，到時候就是看屋的好時機。」

江柏樂進一步指出，明年是蛇年，也是「意外血光之年」，交通相關行業要當心意外發生；而知名藝人、政商名流、網紅等，也要當心意外死亡或生病，尤其是喜歡表演騎車的機車網紅，一定要特別當心。

至於企業、連鎖店等，江柏樂認為「也有可能出現倒店潮」，他說目前房市不景氣，首當其衝的就是房仲業、中小建商，因此購屋族要特別當心「爛尾樓」；不過他也特別提到，2024到2043年都是「九紫離火年」，屬火的行業會特別興旺，所以餐廳、小吃攤行業可能會興旺崛起，如果有興趣做小生意的人，可以考慮在2025年啟動計畫。

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