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中央興辦社宅全台開工100案　8年20萬戶社宅目標年底可達成

▲▼中央興辦社宅全台開工100案，8年20萬戶社宅目標年底可達成。（圖／內政部提供）

▲中央興辦社宅全台開工100案，預計8年20萬戶社宅目標可提前在年底達成。（圖／內政部提供）

記者陳家祥／台北報導

國土管理署今（14）日表示，台灣居住政策經過8年多的努力推動，現已具備一定基礎，自110年起地方興辦社宅速度趨緩之際，由內政部偕同國家住都中心接手興辦任務，預計今年底可正式達成2大目標，包括中央接手社宅開工達100案、實現8年20萬戶，預計今年底中央總興辦社宅量可達205處，合計6萬7692戶，創下國內居住支持的新里程碑，未來將繼續邁向實現居住正義目標。

國土管理署表示，中央興建社會住宅第100案落腳台南，是位於台南市南區的「鯤鯓安居」，所在的區域就存在豐富歷史文化特色，鯤鯓是指沙洲在海上遠觀時，猶如大魚背部的意思，台南西南沿海擁有豐富的沙洲與潟湖地形，自古便以「鯤鯓」為名。

國土署表示，為照顧剛成家青年、年長者、弱勢族群等不同年齡層之居住需求，社會住宅選址佈建會結合生活圈、小造鎮概念，且串聯跨部會長期照顧及社會福利等資源，包括托嬰中心、日照中心、幼兒園等公共設施。

國土署指出，中央自110年在台南啟動第1案後，短短3年間已決標20案，今年底興辦社會住宅數將達9944戶，遍及南區、安平區、東區、北區、仁德區、歸仁區、永康區、安南區、新營區、佳里區與新市區，並依據台南市整體發展，繼續擴大社會住宅興辦量能，以提供民眾可負擔的居住環境與選擇。

國土署表示，台南市在地產業包括半導體科技、觀光文化及農漁業等具備多元發展特色，且地方政府大力鼓勵青年返鄉創業及參與地方創生，搭配居住政策規劃及支持系統的建立，可提供當地工作者、住戶居住新選擇，有效吸引人口回流，同時促進生活所需之幼托、日照等社會福利公共設施服務供給，讓青年實現在地就業、安居與成家的夢想。

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