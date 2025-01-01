解放軍對台首次宣傳「無人作戰」　新MV用鳥「隱喻」六代機試飛

▲解放軍東部戰區對台宣傳「首次」出現無人作戰。（圖／翻攝 東部戰區微博）

記者任以芳／綜合報導

2025年第一天，解放軍東部戰區今（1）日釋出最新MV，背景音樂是劉德華來台演唱《中國人》，影片內容暗藏訊號，畫面中間出現一隻小鳥和銀杏葉照片，對照畫面很像第六代隱身戰鬥機試飛畫面，一旁有殲-20伴飛，似乎隱喻有此事。另外，解放軍對台宣傳也「首次」公開釋出天降傘兵、無人機和機器狗作戰海報。

解放軍東部戰區元旦早上推出最新MV片名是《中國人》，該影片約長1分55秒，暗藏許多細節。首先，襯底背景音樂選用劉德華來台演唱同名曲，當時立委王定宇因質疑有「統戰」成分，遭到正反兩面爭議，最終劉德華在歌迷支持與力挺之下，順利完成表演。

東部戰區刻意選用《中國人》作為背影音樂，畫面搭配2024年台海發生重要事件，影片前一分鐘，混剪去年解放軍於5月「聯合利劍-2024A」，10月「聯合利劍-2024B」圍台軍演畫面。

部分畫面曾出現在東部戰區去年發布「坐著軍艦看花東」的影片，可見看到花蓮、台東及中央山脈景象，包括殲-20飛行員遠眺中央山脈，戰機同框中央山脈，大陸海警拿望遠鏡與我方互相監視，以及殲15戰機在破曉時分於遼寧艦航母編隊船甲板起飛等畫面。

大約在影片1分鐘時，東部戰區對台宣傳「首次」出現「無人作戰」。第一張海報強調重兵壓境、鯨兵鎖喉、狼兵掏心，畫面分別搭配航空母艦、無人作戰艇、以及機器狼無人作戰平台；第二張海報是雁兵天降、天兵灌頂、奇兵突擊，畫面搭配是空降兵、無人機作戰、海軍陸戰隊。

▲解放軍東部戰區製作海報出現無人機、機器狗作戰。（圖／翻攝 東部戰區微博）

近年，中共解放軍部隊在陸、海、空、火箭及戰略支援部隊，均有配備各式功能軍用無人機，包括去年5月中柬進行代號「金龍 2024」聯合軍事演習，解放軍已經公開展示武裝機器狗與步兵協同作戰的相關影片，機器狗善於融入地面作戰，利於巷戰。這次東部戰區「首次」使用無人作戰來對台宣傳，針對性極強，也讓外界聯想是否與之後加強演習項目有關聯。

▲小鳥外型酷似近期試飛解放軍第六代隱身戰鬥機。（圖／翻攝 東部戰區微博）

另外，東部戰區釋出《中國人》影片除了宣傳無人作戰，還出現四川艦畫面，緊接著1分8秒出現一張極度不融合的照片，畫面右上角是一隻小鳥，左邊是一片銀杏，仔細看小鳥的形狀有如三角無尾設計，非常像解放軍第六代隱身戰鬥機，銀杏外觀有如伴飛的殲-20。

▲解放軍第六代隱身戰鬥機（紅圈）是否試飛，東部戰區用「鳥與銀杏」做隱喻。（圖／翻攝 東部戰區微博）

去年12月26日大陸網路流傳多張照片和影片顯示，解放軍於當天成功試飛了一款高性能有人駕駛第六代隱身戰鬥機，並由殲-20戰鬥機伴飛，但至今未獲陸官方證實，東部戰區使用「小鳥和銀杏」外觀作為隱喻，是否間接證實有此事。

最後，《中國人》影片刻意緩和氣氛，混剪劉德華在台演唱會出現中國龍片段，去年12月陸生團與馬龍一行來台，包括引起話題清華「仙女」女大生彭弋航、說出「中國台北隊」惹議的復旦女大生宋思瑤，以及前海軍艦長呂詩禮看珠海航展，影片最後用2022年北京冬奧中華台北隊出場，以及兩隻鴿子象徵回歸做為結尾。