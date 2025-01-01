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網購遇詐騙！女祭創意神招「狂轉賬20次」　騙子嚇爆秒還錢

▲▼網路詐騙,駭客。（圖／VCG）

▲馬來西亞一名女子遭遇網路詐騙，最後竟靠著小額轉賬討回所有款項。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名女子最近在網購時遭遇詐騙，但她透過分20次小額轉賬，成功引起詐騙犯注意，最終討回購物款項。她的創意反擊方式引發網民熱議，並讓人對反詐方法展開討論。

綜合當地媒體報導，這位網名為@amuse_gueule的女子日前在社交媒體X上指出，她日前在Instagram購買商品後，物品遲遲未到貨，於是女子懷疑自己可能遇到了詐騙。於是，女子在Facebook上調查賣家信息，發現自己不是唯一的受害者，還有其他網友也遭同一賣家欺騙，於是女子決定採取一個「獨特的方式」報復騙子。

女子通過銀行轉賬系統，以每次1仙（馬幣中最小金額，不足新台幣1元）的方式，轉了20次的錢給詐騙商家，並在每筆轉賬的備註中標註「詐騙犯」，成功引起對方注意。詐騙商家隨後主動與女子聯繫，並承諾將女子網購的金額全額退款。

女子指出，雖然她被騙的金額只有區區53令吉（約新台幣389元），但「我絕不容忍這樣的行為！」她勇敢而富有創意的舉動在網上曝光後，瞬間吸引了眾多網友的注意與支持，也激發了其他受害者的討論。有網友表示，頻繁的小額轉賬可能引發銀行警覺，甚至吸引警方介入，這或許是騙子選擇退還款項的原因。然而，也有人提醒，這樣的方法並不一定適用於所有情況，應慎重考慮實施。

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