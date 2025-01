網購遇詐騙！女祭創意神招「狂轉賬20次」　騙子嚇爆秒還錢

▲馬來西亞一名女子遭遇網路詐騙,最後竟靠著小額轉賬討回所有款項。(示意圖/VCG)

記者葉睿涵/編譯

馬來西亞一名女子最近在網購時遭遇詐騙,但她透過分20次小額轉賬,成功引起詐騙犯注意,最終討回購物款項。她的創意反擊方式引發網民熱議,並讓人對反詐方法展開討論。

綜合當地媒體報導,這位網名為@amuse_gueule的女子日前在社交媒體X上指出,她日前在Instagram購買商品後,物品遲遲未到貨,於是女子懷疑自己可能遇到了詐騙。於是,女子在Facebook上調查賣家信息,發現自己不是唯一的受害者,還有其他網友也遭同一賣家欺騙,於是女子決定採取一個「獨特的方式」報復騙子。

They got scared lah. I was prepared to quietly take it all the way! The amount I paid them is small, only RM53.



But I’m not one to tolerate crap like this! pic.twitter.com/oq95dQ795H