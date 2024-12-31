　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐團滲透海巡署！3士兵當車手　管碧玲震怒...1人已2大過汰除

▲海巡署外觀、台日緝獲600公斤安非他命毒品。（圖／記者張君豪翻攝）
▲圖為海巡署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

海巡署士兵驚傳涉刑案連環爆！先是海巡署中部分署有兩名士兵趁放假外出時間當詐團車手，緊接著一名隸屬海巡署東南沙分署，派駐南沙群島的柯姓士兵，休假返台時在台南當詐騙車手落網，12月26日經台南地院羈押禁見後，東南沙分署立即召開人事評議會，核定2大過免職火速汰除。

據傳該案引發海委會主委管碧玲震怒，開會怒斥海巡署須嚴格正視詐團滲透海巡基層的紀律問題，外傳南沙指揮部因此在人評會，檢討涉案柯姓士兵直署區隊長，案發時已經調離南沙指揮部的某尉級軍官、少校中隊長；但引發爭議的是、依照海巡署內部連帶懲處相關規定，本應懲處到上校指揮官，但南沙指揮部指揮官卻被認定到任未滿3個月，不須負監督管考、內部管理不周的連帶處分。

上述決議在海巡署內部及基層引發討論，但海巡署強調，目前南沙指揮部士兵涉嫌兼差當車手案件，目前人評會議及懲處尚未定案，肇因南沙指揮部相關人事評議資料尚未送到東南沙分署，人評及懲處作業仍在進行中，基層透露的意見並非全部屬實，據了解，連帶處分絕對不只直屬區隊長一人，包含中隊長及副指揮官可能都會遭到調查處分，中部分署士兵涉嫌兼差當車手案件，內部懲處將待人評會召開後決定。

東南沙分署表示，全力配合司法機關調查，並秉持「勿枉勿縱」及「決不護短」的態度，從嚴追究當事人及相關人員責任，以維護機關聲譽，另積極強化法紀教育宣導等訓練，防止類案再生。

►獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

►快訊／刑事局警官情侶涉洩密遭約談　交保後遇重大車禍女友身亡

►獨／讀生物科技卻成詐團金流殺手　陳梅慧走上死亡之路留下2幼女

►扣詐團虛幣93億幕後推手車禍亡　陳梅慧許願今年達百億卻看不到了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
Live／紐西蘭「最早迎接2025年」！跨年煙火、燈光秀頭香
蔡阿嘎曝討債進度！「衝蘿拉老家」竟被嗆
愷樂罕見露面　甜喊：謝謝2024❤️
快訊／北檢二度抗告！民眾黨痛批：司法追殺柯文哲　何時才肯作罷
快訊／被蘿拉反咬「有不當情事」　蔡阿嘎發聲了！
快訊／攜警上門強制執行！蔡阿嘎找到「喪屍煙彈」　蘿拉秒認：是
北檢堅持羈押柯文哲再提抗告　「蔡壁如公開翻供」成關鍵
蔡阿嘎帶警察上門強制執行！　蘿拉家搜出喪屍菸彈
獨／柯文哲將請辭黨主席？民眾黨明開中央委員會　擬推代理黨主席

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／柯文哲交保「北檢再提抗告」　高院收到了

簡直寵物地獄！住處48隻貓犬曝屍　狠飼主辯「無力照顧」被起訴

攜警上門強制執行！蔡阿嘎找到「喪屍煙彈」　蘿拉秒認：是我的

北檢堅持羈押柯文哲再提抗告　「蔡壁如公開翻供」成關鍵

快訊／蔡阿嘎帶警察上門強制執行！　蘿拉家搜出喪屍煙彈

詐團滲透海巡署！3士兵當車手　管碧玲震怒...1人已2大過汰除

設局偷錄球星不雅片勒索　UBA前經紀人二審加重判4年！不准易科

快訊／柯文哲7000萬交保！北檢再提出抗告

強吻鍾沛君判賠35萬　朱學恒辯僅數秒：精神痛苦應不甚鉅大

詐團扮股市阿土伯教投資！他加碼房產貸款　6次面交被騙4200萬

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

【落湯臘腸】遇同款被雷雨淋濕 共患難的兄弟XD

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

#柯文哲 終於回家了！戴電子腳鐐「全程沈默」

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

#應曉薇 交保了！左腳穿戴電子腳鐐畫面曝光

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

快訊／柯文哲交保「北檢再提抗告」　高院收到了

簡直寵物地獄！住處48隻貓犬曝屍　狠飼主辯「無力照顧」被起訴

攜警上門強制執行！蔡阿嘎找到「喪屍煙彈」　蘿拉秒認：是我的

北檢堅持羈押柯文哲再提抗告　「蔡壁如公開翻供」成關鍵

快訊／蔡阿嘎帶警察上門強制執行！　蘿拉家搜出喪屍煙彈

詐團滲透海巡署！3士兵當車手　管碧玲震怒...1人已2大過汰除

設局偷錄球星不雅片勒索　UBA前經紀人二審加重判4年！不准易科

快訊／柯文哲7000萬交保！北檢再提出抗告

強吻鍾沛君判賠35萬　朱學恒辯僅數秒：精神痛苦應不甚鉅大

詐團扮股市阿土伯教投資！他加碼房產貸款　6次面交被騙4200萬

快訊／柯文哲交保「北檢再提抗告」　高院收到了

Live／紐西蘭「最早迎接2025年」！跨年煙火、燈光秀頭香來了

波音又出事！泰班機2度起飛「失去動力急剎」　和濟州航空同一機型

歐陽靖認「對未來沒安全感」　回顧2024：媽媽被騙更讓我感嘆

立委指財劃法恐延誤台大虎尾院區工程　雲縣府駁：混淆是非

蔡阿嘎曝討債進度！「衝蘿拉老家強制執行」竟被嗆：有單據再來討

亞莉安娜出道16年來第一次！　打破一慣例演出「好女巫」原因有洋蔥

共同打造宜居幸福城市　雲林高鐵特定區興辦社會住宅招商會議　

雲林國土功能分區圖劃設完成　張麗善盼中央相關子法儘速完備

暨大邵族靜態展　入口設計竹構Lalu裝置呈現邵族核心文化精神

社會熱門新聞

即／蔡阿嘎帶警察上門強制執行！　蘿拉家搜出喪屍煙彈

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

即／淡水客運司機頭部中彈亡！休息室血流滿地

涉貪今下午宣判！　林姿妙：原來我是安捏被起訴

「橘子」遭通緝第67天　三大系統竟全未刊登

「橘子」顯赫家世背景曝　疑靠黑莓卡隱匿行蹤

碩士生暈船SWAG早春女神　威脅毀掉「人身」慘了

北檢再抗告　律師揭柯文哲案2關鍵：不是電子腳鐐可解決

火焚折屍塞冰櫃！　主嫌落網囂張嗆記者：關你屁事啦

她上陽明山濃霧中消失　竟陳屍橋墩

柯文哲帳房「橘子」逃亡　通緝至2064年

快訊／林姿妙涉貪！　一審判決出爐

獨／女高中生口吐白沫送醫不治

柯文哲「行動硬碟」代碼說不清　蔡壁如1句證詞打臉

更多熱門

相關新聞

詐團扮阿土伯教投資　他6次面交被騙4200萬

詐團扮阿土伯教投資　他6次面交被騙4200萬

嘉義市政府警察局統計，113年12月嘉義市所受理的詐欺案件中，單一案件財損金額最高達4,200萬元，民眾誤信詐團所假扮的股市名人的教戰網站，詐騙集團以「保證獲利、穩賺不賠」為誘餌，讓阿義信以為真，直到電視上看見對方死訊才知道受騙上當。

急徵「到海外表演」包機票住宿！他喊：朋友赴泰失聯了

急徵「到海外表演」包機票住宿！他喊：朋友赴泰失聯了

小心跨境詐騙包裹！海關教你查證

小心跨境詐騙包裹！海關教你查證

彰化女誤信假檢警　拿房抵押遭詐2200萬

彰化女誤信假檢警　拿房抵押遭詐2200萬

騙徒新話術指導操作ATM　賣家存款險遭詐光

騙徒新話術指導操作ATM　賣家存款險遭詐光

關鍵字：

海巡署刑案詐騙人事評議紀律問題

讀者迴響

熱門新聞

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！

那對夫妻公開好消息！Kim宣布妮妮「有新身份」

即／蔡阿嘎帶警察上門強制執行！　蘿拉家搜出喪屍煙彈

快訊／蘿拉沉默7個月首發聲「反咬蔡阿嘎」

《台灣傳奇》演員雙不倫　王大熊、李婉瑜偷情毀婚姻

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

即／淡水客運司機頭部中彈亡！休息室血流滿地

復興空難唯一倖存者！她悚憶墜機前「詭異現象」

急凍！　挑戰強烈冷氣團時間曝

趙露思遭拖進廁所羞辱2hrs驚恐哭！老闆5年惡行曝

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

超準心測秒讀你的「內心狀態」

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

涉貪今下午宣判！　林姿妙：原來我是安捏被起訴

全台下3天！　「降雨高峰」時間曝

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

【落湯臘腸】遇同款被雷雨淋濕 共患難的兄弟XD

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面