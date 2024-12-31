詐團滲透海巡署！3士兵當車手　管碧玲震怒...1人已2大過汰除



▲圖為海巡署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導



海巡署士兵驚傳涉刑案連環爆！先是海巡署中部分署有兩名士兵趁放假外出時間當詐團車手，緊接著一名隸屬海巡署東南沙分署，派駐南沙群島的柯姓士兵，休假返台時在台南當詐騙車手落網，12月26日經台南地院羈押禁見後，東南沙分署立即召開人事評議會，核定2大過免職火速汰除。

據傳該案引發海委會主委管碧玲震怒，開會怒斥海巡署須嚴格正視詐團滲透海巡基層的紀律問題，外傳南沙指揮部因此在人評會，檢討涉案柯姓士兵直署區隊長，案發時已經調離南沙指揮部的某尉級軍官、少校中隊長；但引發爭議的是、依照海巡署內部連帶懲處相關規定，本應懲處到上校指揮官，但南沙指揮部指揮官卻被認定到任未滿3個月，不須負監督管考、內部管理不周的連帶處分。



上述決議在海巡署內部及基層引發討論，但海巡署強調，目前南沙指揮部士兵涉嫌兼差當車手案件，目前人評會議及懲處尚未定案，肇因南沙指揮部相關人事評議資料尚未送到東南沙分署，人評及懲處作業仍在進行中，基層透露的意見並非全部屬實，據了解，連帶處分絕對不只直屬區隊長一人，包含中隊長及副指揮官可能都會遭到調查處分，中部分署士兵涉嫌兼差當車手案件，內部懲處將待人評會召開後決定。



東南沙分署表示，全力配合司法機關調查，並秉持「勿枉勿縱」及「決不護短」的態度，從嚴追究當事人及相關人員責任，以維護機關聲譽，另積極強化法紀教育宣導等訓練，防止類案再生。

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