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2025「4星座」飛高高！　摩羯要升職加薪了

▲上班族、小資女、領薪水、加薪。（圖／記者陳亭伃攝）

▲4星座的事業成就將迎來令人羨慕的成果。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

今（31）天是2024最後一天，準備好迎接充滿機會與挑戰的2025了嗎？塔羅牌老師艾菲爾分享「4星座」工作上將大有斬獲，在職場上表現亮眼，無論升遷加薪、收入或專業能力的提升，都有令人羨慕的成果。上榜的有處女座、天秤座、巨蟹座及摩羯座，可能因一直以來的努力獲得認可，也可能因勇敢的轉變而開啟全新篇章，快看有你嗎。

2025工作上有嶄新收穫4大星座，請同時參考太陽、上升星座：

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1.處女座

處女座的細心與專業在新的一年大放異彩，長期的付出終於被看見，對你而言將是豐收的一年，無論是事業表現、專業能力或與同事的合作，都能取得令人驕傲的成果，特別是處於專業領域或擔任核心職位的處女座，可能會獲得重要獎項或榮譽，進一步鞏固其專業地位。2025將展開全新的專案、挑戰高難度任務，在實現自我價值時，也為未來的事業開創更多可能。

2.天秤座

2025是你職場生涯的轉捩點，年初時可能遭遇一個關鍵性的選擇或挑戰，無論是跨界發展、轉換跑道或接受高難度任務，都將成為你突破的機會。天秤座因好人緣和敏銳的判斷力，在新的一年迅速適應新環境，並展現出非凡的工作能力，靠著自己的努力在中、後期迎來回報，不僅能穩定現有的位置，還可能被提拔到更高層級。不只在物質層面有所收穫，心理層面更有所成長與滿足。

▲勞工,上班族,下班,工作。（圖／視覺中國）

▲巨蟹座的壓力和不順消失，會遇到貴人給予龐大的支援。（示意圖／視覺中國）

3.巨蟹座

你在職場上將迎來溫暖的一年，過去的壓力與不順漸漸消失，終於能感受到事業透出一絲曙光。長期以來，巨蟹座的努力常被忽略，但在2025，貴人的出現將為你帶來意想不到的支援與資源，這股暖流不僅讓你在工作上更順利，也在團隊中找到歸屬感。你可能因努力解決重要問題，或成功完成具有挑戰性的任務而被主管看重，工作穩定中又帶有新機遇。

4.摩羯座

對你而言，2025是厚積薄發的年份，過去辛勤耕耘終於得到應有的回報，尤其是那些願意接受挑戰、勇於突破自我的摩羯座，在職場上的表現將格外搶眼，不只穩定原有職位，還可能獲得大好機會，在專業領域或領導能力上更進一步。新的一年，摩羯座的財運有所提升，可能因升職加薪或額外的專案收入而感受到生活品質有所提升，需要保持腳踏實地的精神，在成功的基礎上再創佳績。

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