快訊／貪汙判12年6月！林姿妙怒轟：政治迫害　聲明全文曝光

▲宜蘭縣長林姿妙到庭聽判。（圖／記者游芳男攝）



記者游芳男、黃資真／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙爆發貪汙案，纏訟至今將近3年，案經檢方偵結起訴15人，林姿妙遭求刑22年6月，今(31日)下午宜蘭法院一審宣判，法官判林姿妙12年6月褫奪公權6年，3250萬沒收。對此，林姿妙發聲明控訴法院「羅織罪名、政治迫害」。

林姿妙聲明稿全文如下：

一、姿妙非常心痛，台灣司法已經被政治綁架，不問事實、不看證據，就能隨便冠上莫須有的罪名，這次正義遲到了，但我相信絕對不會缺席，請我最愛的縣民好朋友，繼續跟姿妙攜手奮鬥，期待正義來臨的那天。

二、整起案件，在我競選連任宜蘭縣長前，廉政署與地檢署聯手畫靶射箭，不管證據，更完全漠視國家違法的不正訊問，這種偽造譯文及不正訊問已經是教科書等級。令人更加遺憾的是，法院看顏色替廉檢背書，羅織罪名給我，這不是政治迫害，什麼才是政治迫害！

三、檢察官說我因為要圖利一個免繳增值稅的案子，而收取「不用拆除」、且「不用重建2020年總統及立委競選總部」的利益，但競選總部又不是我蓋的，我沒有拆除的義務，請問我要怎麼收取「不用拆除競選總部」的好處？我也沒參選2020年總統及立委的選舉，而且把我競選縣長時使用的競選總部拿來做為總統及立委的競選總部的人也不是我，請問我如何獲得「不用重建競選總部」的利益？檢察官拿一個對我而言根本不存在的利益，說我因為收取這個利益，就指控我貪污收賄，真是荒謬至極。

四、檢察官指控我向人借錢來兌現我開債權人的支票是在洗錢、是犯財產來源不明罪。但這些債權人不僅在檢察官或法院審理時，都已經出庭證明我確實只是借錢還錢，所有的錢來源都正正當當，哪來的洗錢？哪來的財產來源不明？本案唯一一個在廉政署及檢察官訊問時說「有借戶頭過水」的債權人，經過法院調查，我們竟然發現這位債權人不利於我的證詞，原來都是廉政官另闢密室教唆證人作偽證來的。甚至，證人在廉政署詢問後，廉政官都還會教導證人在檢察官訊問應如何來應答。這根本就是廉政單位預謀的誣陷，這些都有法院開庭的筆錄證明。

五、本案從檢察官偵訊的錄音光碟，我們也一再發現，只要債權人的回答不是檢察官要的內容，檢察官動不動就用「如果真的告下去你們就真的詐騙集團的洗錢了」、「要抓你去關很快啊」、「你全家都當被告喔！你兒子…」、「我根本不管你們這一家子，這一家子全部都當被告無所謂」，用這種「順者生，逆者就有罪、就要關」的話來脅迫恐嚇債權人，最後用這種不正取供的方法，來讓債權人配合檢察官說出不利我的供詞。

六、對於今日法院的判決結果，姿妙非常憤怒及痛心，我們現在還不了解法院為何判決我有罪，收到判決理由後會與律師討論，我一定會提出上訴，捍衛自己的清白。