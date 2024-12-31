　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／林姿妙涉貪　一審判決12年6月、褫奪公權6年

▲宜蘭縣長林姿妙現身法院，到庭聽判。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲今一審宣判，林姿妙親自出庭聆判。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙爆發貪汙案，纏訟至今將近3年，案經檢方偵結起訴15人，林姿妙遭求刑22年6月，褫奪公權5年、林的兒林羿伶也遭求刑12年、褫奪公權4年。林姿妙最後陳述時，仍堅持請求無罪判決，強調自己一生清白，從未做過違法的事，期望法院能還她公道。宜蘭地院一審判決今下午出爐，法官判林姿妙12年6月。

宜蘭地方法院31日下午針對林姿妙貪汙案宣判，依照圖利罪將她判刑7年、褫奪公權6年，另依特殊洗錢罪判刑3年6月、公務員財產來源不明罪判刑2年6月、褫奪公權2年。合併應執行有期徒刑12年6月，褫奪公權6年，3250萬沒收。

此外，林羿伶依圖利罪判處3年6月，褫奪公權3年；建設處代理處長黃志良無罪；建設處代理處長吳朝琴圖利罪3年6月，褫奪公權3年；農業處長康立和圖利罪3年8月，褫奪公權3年；財政稅務局長盧天龍圖利罪5年10月，褫奪公權5年；建設處建築管理科長林志揚圖利罪5年6月，褫奪公權5年；建設處都市計畫科長龍非池圖利罪5年8月，褫奪公權5年；農業處農務科長吳東原圖利罪3年8月，褫奪公權3年；羅東鎮公所經建課長趙竑勳圖利罪3年，褫奪公權3年；羅東鎮公所經建課員黃耀智5年10月，褫奪公權5年；前縣議員劉石純圖利罪3年6月，褫奪公權3年；前宜蘭縣商業會理事長陳正勳圖利罪3年8月，褫奪公權3年；礦業公司負責人林錫欽業務登載不實文書罪4月，得易科罰金，緩刑2年，並應向公庫支付8萬元；助理張桂綾特殊洗錢罪1年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／15名被告判刑！林姿妙女兒也慘了
林姿妙9718字喊冤！控14處筆錄不實　起訴書21項錯誤
快訊／0056配息出爐！
快訊／林姿妙走出法院喊「太可惡了」：我沒做壞事
快訊／重判12年半！　林姿妙怒轟：羅織罪名、政治迫害
一家9口罹難「再也回不來」　獨留狗狗苦等主人
快訊／賴清德承諾：12強冠軍將登上500元鈔票
快訊／林姿妙一審遭判12年6月
快訊／台中女9樓墜落柳川旁路面　送醫搶救不治
黃國昌協商逼近柯建銘　被擋突氣炸咆哮蔡易餘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

22歲女無照騎檔車北宜兜風　過彎失控自摔撞貨車！送醫還要挨罰

快訊／林姿妙涉貪15名被告判刑一覽表！女兒幫助圖利判3年6月

林姿妙9718字喊冤內容曝！控14處筆錄不實　起訴書21項錯誤

快訊／遭判刑12年6月！林姿妙走出法院喊「太可惡了」：我沒做壞事

快訊／貪汙判12年6月！林姿妙怒轟：政治迫害　聲明全文曝光

桃園新增29處科技執法明上路　加強取締闖紅燈、不停讓行人

19歲男載3友坪林聚餐　北宜過彎不慎撞民宅鐵門！車頭爛毀

快訊／林姿妙涉貪　一審判決12年6月、褫奪公權6年

快訊／瑞芳連棟平房火警！48歲女無呼吸心跳　送醫搶救中

快訊／跨年前傳憾事！台中女9樓墜落柳川旁路面　送醫搶救不治

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

#柯文哲 終於回家了！戴電子腳鐐「全程沈默」

【落湯臘腸】遇同款被雷雨淋濕 共患難的兄弟XD

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

#應曉薇 交保了！左腳穿戴電子腳鐐畫面曝光

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

22歲女無照騎檔車北宜兜風　過彎失控自摔撞貨車！送醫還要挨罰

快訊／林姿妙涉貪15名被告判刑一覽表！女兒幫助圖利判3年6月

林姿妙9718字喊冤內容曝！控14處筆錄不實　起訴書21項錯誤

快訊／遭判刑12年6月！林姿妙走出法院喊「太可惡了」：我沒做壞事

快訊／貪汙判12年6月！林姿妙怒轟：政治迫害　聲明全文曝光

桃園新增29處科技執法明上路　加強取締闖紅燈、不停讓行人

19歲男載3友坪林聚餐　北宜過彎不慎撞民宅鐵門！車頭爛毀

快訊／林姿妙涉貪　一審判決12年6月、褫奪公權6年

快訊／瑞芳連棟平房火警！48歲女無呼吸心跳　送醫搶救中

快訊／跨年前傳憾事！台中女9樓墜落柳川旁路面　送醫搶救不治

總被誤認雙胞胎姊妹！　她倆親揭「真實關係」：超尷尬

農業部4新制元旦上路　家貓納寵物登記「違者最高罰1.5萬」

孫生前女友洗澡浴室門爆掉！　「玻璃噴臉險毀容」傷勢照流出

22歲女無照騎檔車北宜兜風　過彎失控自摔撞貨車！送醫還要挨罰

腸病毒連爆2重症！男嬰出生4天發病「肝炎住ICU」成今年最小個案

愛奇藝公開台灣2024年度人氣排行！　「超夯台劇奪冠」4陸劇上榜

快訊／林姿妙涉貪15名被告判刑一覽表！女兒幫助圖利判3年6月

「28家大診所」健保收入破億！健保署2026納評鑑　沒通過不再特約

陸將制定全國統一低收入人口認定辦法

快訊／124萬人注意！0056續配1.07元　年化配息率逾11%

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

即／淡水客運司機頭部中彈亡！休息室血流滿地

涉貪今下午宣判！　林姿妙：原來我是安捏被起訴

「橘子」遭通緝第67天　三大系統竟全未刊登

碩士生暈船SWAG早春女神　威脅毀掉「人身」慘了

她上陽明山濃霧中消失　竟陳屍橋墩

北檢再抗告　律師揭柯文哲案2關鍵：不是電子腳鐐可解決

「橘子」顯赫家世背景曝　疑靠黑莓卡隱匿行蹤

火焚折屍塞冰櫃！　主嫌落網囂張嗆記者：關你屁事啦

柯文哲帳房「橘子」逃亡　通緝至2064年

柯文哲「行動硬碟」代碼說不清　蔡壁如1句證詞打臉

北檢再抗告！　律師分析「柯文哲收押」機率

獨／女高中生口吐白沫送醫不治

即／北檢最新聲明回應　駁「逼柯文哲辭黨主席」

更多熱門

相關新聞

林姿妙9718字喊冤內容曝！

林姿妙9718字喊冤內容曝！

宜蘭縣長林姿妙爆發貪汙案，纏訟至今將近3年，案經檢方偵結起訴15人，林姿妙遭求刑22年6月，今(31日)下午宜蘭地院一審宣判，法官判林姿妙12年6月褫奪公權6年、3250萬沒收。對此，林姿妙再控筆錄14處記載不實，且起訴書有多達21項錯誤。

即／貪汙判12年6月　聲明全文曝光

即／貪汙判12年6月　聲明全文曝光

涉貪今下午宣判！　林姿妙：原來我是安捏被起訴

涉貪今下午宣判！　林姿妙：原來我是安捏被起訴

宜蘭收容所科員收回扣助收容人攜超額現金　判3年2個月

宜蘭收容所科員收回扣助收容人攜超額現金　判3年2個月

宜蘭三星鄉無號誌路口出事　兩車相撞釀一人傷

宜蘭三星鄉無號誌路口出事　兩車相撞釀一人傷

關鍵字：

林姿妙宜蘭

讀者迴響

熱門新聞

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！

那對夫妻公開好消息！Kim宣布妮妮「有新身份」

《台灣傳奇》演員雙不倫　王大熊、李婉瑜偷情毀婚姻

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

即／淡水客運司機頭部中彈亡！休息室血流滿地

復興空難唯一倖存者！她悚憶墜機前「詭異現象」

急凍！　挑戰強烈冷氣團時間曝

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

趙露思遭拖進廁所羞辱2hrs驚恐哭！老闆5年惡行曝

涉貪今下午宣判！　林姿妙：原來我是安捏被起訴

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

超準心測秒讀你的「內心狀態」

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」

韓收炸彈威脅　恐嚇「濟航空難是我們做的」

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面