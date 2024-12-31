快訊／林姿妙涉貪　一審判決12年6月、褫奪公權6年

▲今一審宣判，林姿妙親自出庭聆判。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙爆發貪汙案，纏訟至今將近3年，案經檢方偵結起訴15人，林姿妙遭求刑22年6月，褫奪公權5年、林的兒林羿伶也遭求刑12年、褫奪公權4年。林姿妙最後陳述時，仍堅持請求無罪判決，強調自己一生清白，從未做過違法的事，期望法院能還她公道。宜蘭地院一審判決今下午出爐，法官判林姿妙12年6月。

宜蘭地方法院31日下午針對林姿妙貪汙案宣判，依照圖利罪將她判刑7年、褫奪公權6年，另依特殊洗錢罪判刑3年6月、公務員財產來源不明罪判刑2年6月、褫奪公權2年。合併應執行有期徒刑12年6月，褫奪公權6年，3250萬沒收。

此外，林羿伶依圖利罪判處3年6月，褫奪公權3年；建設處代理處長黃志良無罪；建設處代理處長吳朝琴圖利罪3年6月，褫奪公權3年；農業處長康立和圖利罪3年8月，褫奪公權3年；財政稅務局長盧天龍圖利罪5年10月，褫奪公權5年；建設處建築管理科長林志揚圖利罪5年6月，褫奪公權5年；建設處都市計畫科長龍非池圖利罪5年8月，褫奪公權5年；農業處農務科長吳東原圖利罪3年8月，褫奪公權3年；羅東鎮公所經建課長趙竑勳圖利罪3年，褫奪公權3年；羅東鎮公所經建課員黃耀智5年10月，褫奪公權5年；前縣議員劉石純圖利罪3年6月，褫奪公權3年；前宜蘭縣商業會理事長陳正勳圖利罪3年8月，褫奪公權3年；礦業公司負責人林錫欽業務登載不實文書罪4月，得易科罰金，緩刑2年，並應向公庫支付8萬元；助理張桂綾特殊洗錢罪1年。