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北市39歲教師撞違停送蝦貨車喪命！駕駛輕判6月免關原因曝

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林區某國小代課老師騎車撞違停併排「釣蝦場貨車」頭部重創慘死 。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區至善路二段今年3月發生一起重大車禍，39歲陳姓教師騎乘機車返家途中，不幸撞上違規併排停放的小貨車，頭部重創當場身亡。肇事的29歲王姓男子表示，他要卸蝦送至釣蝦場，事後王男被依法送辦。士林地院宣判，依過失致死罪判處有期徒刑6個月，可易科罰金。

3月6日下午4時許，王姓男子駕駛小貨車行經至善路某釣蝦場附近，因卸貨將車臨時停放，但未依規定靠道路右側順向停車，且違規併排停於已有重型機車臨停的位置，形成交通隱患。當時並無特殊情形阻礙其正確停車，但王男未注意相關規定，導致事故發生。

同一時間，陳姓教師結束課後社團課程，騎機車沿至善路二段北向南行駛，疑因未注意車前狀況且未採取必要的安全措施，不慎撞上王男臨停的小貨車。猛烈撞擊導致陳男頭部重創，腦組織外露，經搶救無效，於下午4時47分不幸身亡。

被嚇到說不出話的王男留在現場，向警方表示其因卸貨將車臨時停於路旁，後續依過失致人於死罪將其送辦，檢方複訊後以5萬元交保。

法院開庭時，王男對其過失行為坦承不諱，但與被害家屬的賠償調解尚未達成共識。法官指出，王男作為駕駛人，應遵守交通規則，以保障自己及其他用路人的安全，卻因貿然違規併排停車，導致被害人喪命，對家屬造成極大痛苦，實屬不應。

不過，法院考量王男並無前科，且案發後態度坦承，未規避責任，並綜合考量其過失程度及被害人自身的部分過失。此外，王男自陳國中學歷，月收入3萬5000元，肩負撫養未成年子女及年邁祖母的重擔，酌情減輕刑責，依過失致人於死罪，判處有期徒刑6個月，並准予易科罰金，每日以新台幣1000元折算。

士林分局交通分隊長呂昭霆提醒民眾，車輛駕駛人應注意車前狀況及兩車並行之間隔，並隨時採取必要之安全措施，然汽車駕駛人於臨停或停車時，均不得違規併排臨停或停車，別因貪圖一時方便而任意違規，發生交通事故可謂害人害己得不償失。

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