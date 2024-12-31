小心跨境詐騙包裹！　海關教查證方式：以免被騙繳假稅

▲台北關提醒，避免跨境網購詐騙，可利用關港貿單一窗口網站多方查證。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

圖文／CTWANT

詐騙案件層出不窮，跨境網購詐騙更是猖獗，民眾可能一不小心就被騙錢。財政部關務署台北關指出，如有民眾接獲國外網友告知，自海外寄送高價值貨物包裹遭海關攔檢，需先支付一筆稅金才能通關時，請務必提高警覺。

台北關表示，民眾遇到這類詐騙時，以電話向海關求助詢問，卻會查無所詢貨物進口通關紀錄，而多數人此時才驚覺遭遇詐騙。

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台北關強調，一旦接獲類似進口貨物繳稅之通知，可先請對方提供分提單號碼，再前往關港貿單一窗口網站，點選通關服務／免證查詢服務／貨櫃（物）全流程／（GC329）進口簡易貨物動態全流程查詢，輸入該分提單號碼，即可查詢是否有該筆進口快遞貨物通關。

台北關也提醒，海關不會以電話、簡訊等方式通知匯款繳稅，民眾如接獲以電話通知或物流網頁截圖、稅單圖檔等繳稅訊息，切勿依指示匯款，請利用關港貿單一窗口網頁查詢或撥打海關電話多方查證，以免遭詐騙取財。

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