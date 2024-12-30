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蝦皮下單選「店到店隔日到貨」！他一開地圖傻眼：開心酸的？

線上電子商務平台「蝦皮購物」提供不同的寄貨方式供消費者選擇。（示意圖／李宗明攝）

▲蝦皮購物推出「店到店隔日到貨」服務，讓消費者能更快速收到包裹。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

線上電子商務平台「蝦皮購物」提供不同的寄貨方式供消費者選擇，其中「蝦皮店到店隔日到貨」服務，能讓消費者更快速收到包裹。不過，近日有一名網友抱怨表示，自己下單在選擇此功能時，看到地圖卻瞬間傻眼，因為周邊所有的蝦皮店到店據點都「暫時關閉下單」，開放這服務根本開心酸的，讓他不禁嘆「所以隔日到貨這個功能是幹嘛的啦」！

該名網友在社團「爆怨公社」發文指出，他近日在蝦皮上下單，選「蝦皮店到店隔日到貨」後，結果打開地圖卻瞬間傻眼，因為周邊所有的蝦皮店到店據點都「暫時關閉下單」，原因是門市包裹數量達到上限，他無奈嘆「所以隔日到貨這個功能到底是幹嘛的啦？」

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網友周邊所有的蝦皮店到店據點都「暫時關閉下單」。（圖／臉書　爆料公社）

▲網友周邊所有的蝦皮店到店據點都「暫時關閉下單」。（圖／臉書　爆料公社）

此文一出，也引起網友共鳴「隔日店、智取店超容易爆單」、「店面沒位置放就會關閉」、「我也覺得很怪，你不開放隔日到貨又怕爆，那設那個幹嘛？裝飾品？多一個按鍵比較漂亮？」，但有人認為「人就很奇怪，都要求到貨快卻都要過很久才去領」、「領貨人不馬上拿，沒格子放新貨物，當然滿了，然後怪蝦皮」。

有網友則建議很簡單，只要蝦皮硬起來，選擇隔日到貨必須隔日領取貨物完成，否則就取消運費補助，這種問題立馬解決，只可惜蝦皮不敢也沒作為」。

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