　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

兒子結婚太開心！誇張爸「租飛機空中撒錢」　百萬鈔滿天飛畫面曝

兒子結婚太開心！誇張爸「租飛機空中撒錢」　鈔票滿天飛畫面曝。（圖／翻攝自X）

▲男子空中撒錢。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴基斯坦信德省一名父親為了慶祝兒子結婚，竟然租了一架輕型飛機，在半空中對著下方的婚宴現場撒錢，影片中可見到約數百萬元的鈔票飄浮在空中，場面看起來十分壯觀，畫面在網路上瘋傳。

從網路流傳畫面中可看到，一架輕型盤旋在婚宴現場上空，從飛機上不斷撒下大量鈔票，下方則響起當地婚宴慶祝音樂，賓客們都目瞪口呆地注視著眼前畫面。

影片爆紅後，有媒體指出，事件發生在信德省海德拉巴市(Hyderabad)，當地一名父親因為開心兒子結婚，才會特別租了一架飛機，朝舉辦婚禮的新娘家瘋狂撒錢。

影片引發網友留言，「父親大撒鈔，兒子才剛新婚就欠債了」、「忘記新郎吧，住新娘家附近的人現在才是最幸褔的人」，不過也有很多網友批評，「這筆錢應該用來幫助有需要的人，而不是這樣浪費」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「橘子」遭通緝第67天...三大查詢系統竟全未刊登　北檢說話
逆轉！　日月光營運長更一審無罪變1年10月
民視除夕沒有胡瓜緊急應變！　換這兩位大姊大當家
新北少年遭脫光虐殺慘死！　9煞戰酒店狂嗨
快訊／趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！
快訊／富邦悍將宣布了！　大聯盟7年資歷左投加入
快訊／當沖降稅三讀！　減半優惠延長至116年底
頂流男星爆「偷吃女友閨蜜」！　陸女星崩潰：還拍性愛片

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

司機不小心開進危險社區　女遊客和好友跨年「頸部中彈死亡」

手機偷女友私密片威脅　16歲男鐵鎚殺變態好友「敲碎頭骨亡」

到職才3個月！女因為「上班穿球鞋」被開除　成功獲賠1百多萬元

「全家被郊狼屠殺」8周大小貓幸運逃死　女意外在聖誕樹下找到牠

聖誕節出遊！一家四口全陳屍在度假屋內　警調查死亡原因出爐

寒冬不捨街貓流浪　女好心讓小貓進屋「依偎娃娃睡覺」被可愛收編

女大生太猴急一口咬下「7cm巨大硬糖」　下巴瞬間碎裂2處骨折

輝達亞洲最大客戶！　字節跳動明年擬「砸70億美元買晶片」

「尋找大腳怪」竟丟命！2男陳屍偏遠森林　美警曝真正死因

機尾有人「喊救命」！　消防憶救援過程：空姐被金屬櫃壓住

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

#柯文哲 終於回家了！戴電子腳鐐「全程沈默」

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

#應曉薇 交保了！左腳穿戴電子腳鐐畫面曝光

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

60歲還在抓老公外遇？ 婆婆開噴：實在蠢

輝達亞洲最大客戶！　字節跳動明年擬「砸70億美元買晶片」

「尋找大腳怪」竟丟命！2男陳屍偏遠森林　美警曝真正死因

機尾有人「喊救命」！　消防憶救援過程：空姐被金屬櫃壓住

手腳砍斷塞行李箱！柬埔寨飯店「中國男淪惡臭箱屍」　友人涉重嫌

今年7大嚴重空難！　美聯社回顧航空史「最致命失事」奪走583命

務安機場空難當天「塔台只有2人」！　南韓政府緊急面談調查

兒子結婚太開心！誇張爸「租飛機空中撒錢」　百萬鈔滿天飛畫面曝

濟州航空說謊？失事客機「3年前曾爆意外」　政府重罰2.2億韓元

手機「放床頭充電」突爆炸！　恐怖燒傷照曝光

司機不小心開進危險社區　女遊客和好友跨年「頸部中彈死亡」

曾莞婷42歲逆生長！5招養出美肌細腿　瘦身不瘦胸堅持「一步驟」

舒淇、楊祐寧驚喜同框過新年！「BV蛇年限定編織包」露出紅舌頭超可愛

「橘子」遭通緝第67天...三大查詢系統竟全未刊登　北檢說話了

凱基證複委託投資虛擬資產ETF開跑　首家上架美、港交易所商品

輝達亞洲最大客戶！　字節跳動明年擬「砸70億美元買晶片」

快訊／23歲男鑽車縫超車！擦撞聯結車再彈撞路邊轎車　受傷送醫

賴清德追殺柯文哲沒好處！369萬票恨綠營　他：國民黨最想消滅柯

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

外籍移工租屋處囤118.5公斤煙火！揪同鄉過年施放　最重罰30萬

藍白斥李慧芝造謠總預算要重編　行政院駁：點出窒礙難行之處

國際熱門新聞

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

韓國貢茶要員工「墜機先通知主管」　公司道歉

韓收炸彈威脅　恐嚇「濟航空難是我們做的」

零件有問題　機長「拒飛」被重罰

手機放床頭充電爆炸　恐怖燒傷照曝

美超市推「平替」柏金包　網友瘋搶

女兒離家前脫口「不回來了」　搭上死亡班機！父親淚：想再見一面

濟州航空「找到660屍塊」！家屬還要等9天

美股挫近420點！　特斯拉大跌逾3％、台積電ADR收跌

日女上海被捕　竟因2年前在日行為

快訊／南韓法院批准逮捕尹錫悅

空難機長來自空軍！飛行6800小時「技術優秀」

務安機場跑道「水泥牆」釀禍　專家：殺人魔

空巴客機「濃煙竄機艙」迫降　空服員死亡

更多熱門

相關新聞

24年前新航空難釀83死「倖存者說話了」

24年前新航空難釀83死「倖存者說話了」

南韓濟州航空7C-2216航班今（29）日上午9時從泰國曼谷出發，準備飛往南韓全羅南道務安國際機場，不料飛機降落時突然滑出跑道，撞上圍欄後發生爆炸，造成大量死傷，事件震驚國際。就有網友在PTT發文，自稱是24年前新航空難的倖存者，還原逃生過程，看哭大票人。

外交部向南韓濟州航空墜毀事件表達慰問　確認無台灣籍旅客

外交部向南韓濟州航空墜毀事件表達慰問　確認無台灣籍旅客

機上毛毯、枕頭能拿？資深座艙長曝解答

機上毛毯、枕頭能拿？資深座艙長曝解答

柯媽：柯文哲探望住院父都在哭

柯媽：柯文哲探望住院父都在哭

新北逆子弒父！推下山坡再壓頭溺斃

新北逆子弒父！推下山坡再壓頭溺斃

關鍵字：

巴基斯坦父親婚禮飛機撒錢Hyderabad

讀者迴響

熱門新聞

那對夫妻公開好消息！Kim宣布妮妮「有新身份」

《台灣傳奇》演員雙不倫　王大熊、李婉瑜偷情毀婚姻

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

即／淡水客運司機頭部中彈亡！休息室血流滿地

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

急凍！　挑戰強烈冷氣團時間曝

涉貪今下午宣判！　林姿妙：原來我是安捏被起訴

超準心測秒讀你的「內心狀態」

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」

復興空難唯一倖存者！她悚憶墜機前「詭異現象」

韓國貢茶要員工「墜機先通知主管」　公司道歉

碩士生暈船SWAG早春女神　威脅毀掉「人身」慘了

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面