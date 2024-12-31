兒子結婚太開心！誇張爸「租飛機空中撒錢」　百萬鈔滿天飛畫面曝

▲男子空中撒錢。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴基斯坦信德省一名父親為了慶祝兒子結婚，竟然租了一架輕型飛機，在半空中對著下方的婚宴現場撒錢，影片中可見到約數百萬元的鈔票飄浮在空中，場面看起來十分壯觀，畫面在網路上瘋傳。

從網路流傳畫面中可看到，一架輕型盤旋在婚宴現場上空，從飛機上不斷撒下大量鈔票，下方則響起當地婚宴慶祝音樂，賓客們都目瞪口呆地注視著眼前畫面。

دلہن کے ابو کی فرماٸش۔۔۔

دولہے کے باپ نے بیٹے کی شادی پر کراٸے کا جہاز لےکر دلہن کے گھر کے اوپر سے کروڑوں روپے نچھاور کر دیٸے



اب لگتا ہے دُولھا ساری زندگی باپ کا قرضہ ہی اتارتا رہیگا pic.twitter.com/9PqKUNhv6F — ???????????????????????? (@amalqa_) December 24, 2024

影片爆紅後，有媒體指出，事件發生在信德省海德拉巴市(Hyderabad)，當地一名父親因為開心兒子結婚，才會特別租了一架飛機，朝舉辦婚禮的新娘家瘋狂撒錢。

影片引發網友留言，「父親大撒鈔，兒子才剛新婚就欠債了」、「忘記新郎吧，住新娘家附近的人現在才是最幸褔的人」，不過也有很多網友批評，「這筆錢應該用來幫助有需要的人，而不是這樣浪費」。