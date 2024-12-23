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新北逆子弒父！嫌他老弱多病不想顧　狠推下山坡再壓頭溺斃

▲警方與消防人員對摔落深谷的父親進行救援。（圖／桃園市政府消防局提供、下同）

▲警方與消防人員對摔落深谷的楊父進行救援。（圖／桃園市政府消防局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市33歲楊姓男子因不願照顧患有慢性病的73歲父親，基於殺害直系血親尊親屬之故意，喝酒壯膽後，強行將父親推下約200米山坡，當發現老父卡在樹叢上時，再強行將老父從樹叢間拖行至附近溪流，強壓其頭部至水內，致父親受有多處擦挫傷、並因溺水窒息而當場死亡，桃園檢方20日依殺害直系血親尊親屬提起公訴。

▲但楊父已遭兒子強押其頭部至水內溺斃，救起送醫仍宣告不治（圖／桃園市政府消防局提供）

▲▼楊父遭兒子強壓其頭部至水內溺斃，救起送醫仍宣告不治。（圖／桃園市政府消防局提供）

▲但楊父已遭兒子強押其頭部至水內溺斃，救起送醫仍宣告不治（圖／桃園市政府消防局提供）

檢警調查，楊男為被害人次子，2人共同居住在新北市鶯歌區，具有家庭暴力防治法第3條第2款、第3款之家庭成員關係。楊男因不願照顧逐漸年邁體弱多病之父親，基於殺害直系血親尊親屬之故意，先於今年8月23日下班晚間購買白蘭地酒1小瓶，並預先放置機車車廂內，準備於實施殺人行為時飲用壯膽。

翌日上午，楊男隨即向公司請假，騎機車搭載父親前往餐廳用餐，用餐完畢後再騎機車搭載父親前往東眼山上，並於父親發現有異並表達不滿時，在復興區桃119鄉道約105公里處將車子停下，詢問父親有無一同尋死之意願，遭拒後，先喝酒壯膽，接著不顧父親之意願，強行將其推下山坡，發現父親卡在半山坡之樹叢間，再強行將父親從樹叢間拖行至附近溪流 ，以身體強壓其頭部至水內，致父親受有多處擦挫傷，並因溺水窒息而當場死亡。

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