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民進黨青年部前主任霸凌性騷被害女　「龜覽趴火」職場惡行全曝光

▲▼民進黨新北市立委參選人蔡沐霖出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨前黨工蔡沐霖涉嫌霸凌性騷擾被害人遭起訴。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

民進黨青年部前主任蔡沐霖，涉嫌在接獲女同仁投訴遭性騷擾時，利用權勢霸凌被害人「你給人家燒到龜覽趴火」，甚至飆罵三字經，給出三條路，逼被害人向涉嫌性騷擾她的黨工陳右豪道歉，台北地檢署調查後，認為蔡沐霖行為已經構成妨害自由強制罪，31日依法提起公訴。至於陳右豪涉性騷擾部分經民進黨調查屬實，但被害人未提告。

起訴指出，蔡沐霖2020年5月起，擔任民進黨青年部主任，他延攬自己參選新北市立委時的競選助理陳右豪擔任青年部資深專員，2020年7、8月間，就有女黨工在中央黨部向蔡沐霖反映，陳右豪有不當肢體接觸，或過度親暱的疑似性騷擾行為，希望蔡沐霖能有適當處置。

但蔡沐霖沒有依《性別工作平等法》規定以及黨內申訴處理辦法進行糾正補救，也沒有提供被害人應有的保護協助，反而怪罪被害人「你給人家燒到龜覽趴火」、「雄性動物追求異性，總會被傷自尊」，又藉故在會議上公開對被害人罵三字經。

▲▼陳右豪。（圖／翻攝自Facebook／黑色之聲）

▲民進黨調查前黨工陳右豪性騷擾屬實。（資料照／翻攝自Facebook／黑色之聲）

蔡沐霖處處刁難、羞辱、孤立被害人外，還要不擅長英、日等外語的被害人調到國際部，或者向陳右豪道歉，或者選擇資遣等三條路，被害人為了保有工作，接受陳右豪提議，在2020年8月20日到中華路錢櫃KTV，向陳右豪道歉，事後還把道歉結果LINE給蔡沐霖，結果被害人仍在同年11月17日請辭，並在2023年全台me too風暴中，在臉書公布自身遭遇。

已在2023年1月離職的蔡沐霖被民進黨調查認定有吃案、霸凌受害者，台北地檢署根據相關事證，認為蔡沐霖利用權勢，促使性騷擾被害人道歉並回報結果，行為不可容忍，依強制罪起訴蔡沐霖。而陳右豪在事件爆發前，已轉任《聯合報》擔任記者，在民進黨調查性騷擾屬實後，報社已聲明陳右豪將正式離職。

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