三讀法案未送政院！綠要罷免韓國瑜　藍黨團：請還給台灣平靜

▲柯建銘嗆罷立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院20日三讀通過《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》修正案，民進黨團今（30日）指控，立法院長韓國瑜未依法函請總統公告法令，還依2名國民黨籍召委公文，延緩咨請公布法案，總召柯建銘嗆違法違憲，揚言罷免韓國瑜。國民黨立院黨團對此回應，韓國瑜是一位非常稱職的國會議長，不容柯建銘惡意抺黑、顛倒是非。

國民黨團發表聲明指出，柯建銘肝腦塗地為民進黨製造紛爭、惡意抺黑國民黨團，盡忠報黨相信賴清德總統已經看到了，演夠了，也可以停了，台灣社會要發展、要和平，國會要理性、要民主，不要暴力，也請柯建銘回去跟賴清德總統好好溝通。

國民黨團強調，韓國瑜自上任以來，秉持議事中立，依照議事規則主持議事全民共見，是一位非常稱職的國會議長，不容柯建銘惡意抺黑、顛倒是非。

國民黨團表示，民進黨立委本屆以來面對爭議性法案，動輒拳腳相向、霸佔主席台、上演全武行，在野委員被打的遍體鱗傷，這是民進黨政府口中所說的「民主國會」，還是暴力國會、戒嚴國會？

國民黨批，從2024年的平安夜到即將到來的2025年的跨年夜，中華民國被賴清德、柯建銘、民進黨團幹事長吳思瑤搞得烏煙瘴氣，在跨年夜的前夕，柯建銘好好靜養，還台灣、還立法院一個平靜，讓大家平安過好年。

國民黨團呼籲，2025年新的一年即將到來，請還國會和平、理性，不要再讓立法院被國際恥笑，只有打架時，立法院才會讓世界看到台灣。