快訊／新莊夜班女騎士「自撞路旁貨車」！　頭胸重創送醫不治

▲新莊今晨傳出死亡車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市新莊區五工一路與五權一路口今(31日)清晨5時許傳出一起死亡車禍，41歲的謝姓女子騎乘機車沿五工一路往五權路方向行駛，但卻因不明原因偏向、並撞擊路邊停車格停放之自小貨車，謝女當場倒地重創失去意識，經緊急送醫搶救後，因頭部、胸部重創，於今早8時許宣告不治死亡。詳細事發原因、是否涉及酒駕，仍待進一步釐清。

初步了解，死者謝女單身，與胞弟同住，事發當時剛下班正要返家，未料途中竟會遇上死劫、自撞路旁貨車殞命。