　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲「行動硬碟」代碼說不清　蔡璧如1句證詞打臉

柯文哲（圖）否認扣案硬碟中檔案是他所製作，不過，蔡壁如證實檔案製作者「WEN」就是柯文哲。

▲柯文哲否認扣案硬碟中檔案是他所製作，不過，蔡壁如證實檔案製作者「WEN」就是柯文哲。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

柯文哲遭起訴京華城與政治獻金二大案，其中三大不法所得分別是2020年3月，由7名京華城員工匯的「假政治獻金、真賄款」210萬元，USB行動硬碟記載的「小沈1500」二筆賄款，以及侵占的6千多萬元政治獻金，柯一再否認收受沈慶京1,500萬元，對於被查扣的關鍵硬碟及所記載的工作簿賄款，也始終裝傻不承認。

為了追查案情，法官直指檢方從柯住處搜出行動硬碟內工作簿檔案，裡面記載許多數字，包括「2022/11/1小沈」及許多政商名流，包括嘉義聞人陳盈助等十多人都坦承拿錢給柯，證明捐款人的名字及數額全與該工作簿吻合，不過，柯仍堅稱不知道檔案是誰做的，無法回答相關問題。

法官繼續追問：「行動硬碟是在你住處扣的！」柯才吐露：「檢方到我家搜索，然後把硬碟擺在桌上叫我簽收，我也不知道是從哪裡搜出來的，內容有那些檔案我不曉得。」法官一臉狐疑，柯才表示：「如果在我家搜到的，就是我家的，但我不能說檔案是我做的。」

法官又問：「硬碟是誰在用？」並強調工作簿檔案上的作者署名「WEN」，到底是不是他自己做的？柯文哲回答：「網路上常常灌來灌去，下載拷貝，但不是每個檔案都是我的，但硬碟應該是我的沒錯。我們家裡的人沒在用這個硬碟，檔案裡有各式各樣的稱號，不能證明是我做的。」

即便柯不願承認，一再鬼打牆，檢方日前傳訊蔡壁如作證時，蔡已證實柯在台大醫院擔任外科加護病房主任時，編輯檔案署名「ko」，後來跟著電腦名稱更改，編輯檔案署名也改為「WEN」。

蔡壁如應訊時稱，當時檢察官拿出柯文哲與她的LINE對話，她就承認是二人間的對話，「確實柯文哲寫給我LINE，我不需要去說謊，但那是很多年前的事情了。」由於該硬碟的資料五花八門，除了索賄紀錄、與蔡壁如對話，還有柯的家庭與個人生活照，顯見該硬碟是柯文哲製作的檔案無誤，柯說不知道是誰做的檔案，又說別人不會接觸該硬碟，說法前後矛盾，漏洞百出。


更多鏡週刊報導
【封面故事】橘子ATM存273萬來路不明　柯文哲沈慶京星國密會曝光
【柯沈星國會鐵證】祕書搜索前幫沈慶京籌9千萬　柯、沈星國密會也有她
【柯沈星國會鐵證1】柯沈各帶帳房星國密會　橘子返台後ATM存款數字曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
北檢再抗告！　律師分析「柯文哲收押」機率
快訊／長榮海運年終開獎！　大手筆發20個月
北捷跨年42小時不收班　「這6小時」南京三民、小巨蛋進站免費
碩士生暈船SWAG早春女神！　威脅毀掉「人身」
柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光
《台灣傳奇》演員雙不倫！　「鹹濕對話」外洩毀婚姻
今晚跨年變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林姿妙涉貪今下午宣判！　突恍然大悟：原來我是安捏被起訴

揹150萬車貸600萬房貸　一家3人販毒賺生活費下場曝光

北檢再抗告！　律師分析「柯文哲收押」機率

甘比亞黑龍超融入台式幹話幽默　誇很煩的台籍女友「會關心」

沈慶京1億保金　驚傳陶朱隱園屋主抵押借錢

38G正妹的「愛愛服務」　誘騙宅男買3萬點數

柯文哲涉「魚果弊案」神巧合京華城案！　被告全現身

柯文哲再爆百億弊案！　流標密會沈慶京後中工就拿下

柯文哲、沈慶京新加坡密會　橘子陪同返台存款多百萬

網傳基隆殺人焚屍嫌犯逃到台中　大甲警低調回應

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

#柯文哲 終於回家了！戴電子腳鐐「全程沈默」

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

#應曉薇 交保了！左腳穿戴電子腳鐐畫面曝光

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空失事179死僅2生還　倖存空少後遺症恐全身癱瘓

林姿妙涉貪今下午宣判！　突恍然大悟：原來我是安捏被起訴

揹150萬車貸600萬房貸　一家3人販毒賺生活費下場曝光

北檢再抗告！　律師分析「柯文哲收押」機率

甘比亞黑龍超融入台式幹話幽默　誇很煩的台籍女友「會關心」

沈慶京1億保金　驚傳陶朱隱園屋主抵押借錢

38G正妹的「愛愛服務」　誘騙宅男買3萬點數

柯文哲涉「魚果弊案」神巧合京華城案！　被告全現身

柯文哲再爆百億弊案！　流標密會沈慶京後中工就拿下

柯文哲、沈慶京新加坡密會　橘子陪同返台存款多百萬

網傳基隆殺人焚屍嫌犯逃到台中　大甲警低調回應

林姿妙涉貪今下午宣判！　突恍然大悟：原來我是安捏被起訴

宋慧喬變身文同珢睽違23年登脫口秀　離婚5年嘆「週遭都女生朋友」

揹150萬車貸600萬房貸　一家3人販毒賺生活費下場曝光

北檢再抗告！　律師分析「柯文哲收押」機率

甘比亞黑龍超融入台式幹話幽默　誇很煩的台籍女友「會關心」

長榮海運年終開獎！　大手筆發20個月

向佐道歉！　臨時退出大陸跨年節目…官宣6天變卦「認2病症纏身」

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」！無奈認了原因：壓力大 現況曝

與濟州航空罹難者共事過　起亞虎前啦啦隊李雅英發聲

沈慶京1億保金　驚傳陶朱隱園屋主抵押借錢

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

社會熱門新聞

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

她上陽明山濃霧中消失　竟陳屍橋墩

即／北檢最新聲明回應　駁「逼柯文哲辭黨主席」

快訊／台中北屯男子墜樓亡

碩士生暈船SWAG早春女神　威脅毀掉「人身」慘了

即／柯文哲交保1小時20分鐘　北檢2度抗告

超嗆！鄭文燦今開庭　檢察官：證據完備，不是只有Excel檔

台中29歲男失蹤2天　陳屍轎車駕駛座

Gogoro董座砸錢送小三兒女上貴族學校　癌妻獨自抗病賣房

苗栗騎士碰撞路邊大貨車　爆頭滿地血亡

欠車貸+信貸180萬！29歲男竟拉媽媽和女友賣毒

柯文哲「行動硬碟」代碼說不清　蔡璧如1句證詞打臉

男大生騎車撞違停貨車　爆頭滿地鮮血亡

應曉薇交保前突大聲尖叫　原因曝光

更多熱門

相關新聞

柯文哲「年羹堯」回鍋計畫曝光　蔡壁如不怕萬箭穿心

柯文哲「年羹堯」回鍋計畫曝光　蔡壁如不怕萬箭穿心

民眾黨創黨元老蔡壁如日前宣布參選中央委員反成箭靶，保皇派小草掀起「擋壁」聲浪。對此，親近蔡的友人向本刊表示，蔡壁如一路跟隨柯，創黨的典章制度許多都出自她手，她有責任在柯文哲陷入司法戰之際重整黨務，但當她宣布參選中央委員後，有心人士造謠中傷，導致許多小草在網路瘋狂攻擊她，讓蔡一度感到委屈，但為了讓黨重新站起來，「壁如姐說她會放下這些射向她的箭，即便粉身碎骨也在所不惜！」

柯文哲辭主席「交棒黃國昌」祕辛　黨內掀「擋壁」潮

柯文哲辭主席「交棒黃國昌」祕辛　黨內掀「擋壁」潮

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

美麗島民調／柯文哲不信任度70.3％

美麗島民調／柯文哲不信任度70.3％

審判長：柯文哲不辭主席恐成再押理由　民眾黨本周討論

審判長：柯文哲不辭主席恐成再押理由　民眾黨本周討論

關鍵字：

鏡週刊柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

那對夫妻公開好消息！Kim宣布妮妮「有新身份」

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

《台灣傳奇》演員雙不倫　王大熊、李婉瑜偷情毀婚姻

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

她上陽明山濃霧中消失　竟陳屍橋墩

韓國貢茶要員工「墜機先通知主管」　公司道歉

即／北檢最新聲明回應　駁「逼柯文哲辭黨主席」

橘貓領養4天遭虐　潑漂白水被拋棄

快訊／台中北屯男子墜樓亡

今晚跨年變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

LINE「最禮貌句點」曝光！大票人認證：偉大發明

《央視》跨年晚會陣容公開　4台灣藝人在列

碩士生暈船SWAG早春女神　威脅毀掉「人身」慘了

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面