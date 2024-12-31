柯文哲「行動硬碟」代碼說不清　蔡璧如1句證詞打臉

▲柯文哲否認扣案硬碟中檔案是他所製作，不過，蔡壁如證實檔案製作者「WEN」就是柯文哲。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

柯文哲遭起訴京華城與政治獻金二大案，其中三大不法所得分別是2020年3月，由7名京華城員工匯的「假政治獻金、真賄款」210萬元，USB行動硬碟記載的「小沈1500」二筆賄款，以及侵占的6千多萬元政治獻金，柯一再否認收受沈慶京1,500萬元，對於被查扣的關鍵硬碟及所記載的工作簿賄款，也始終裝傻不承認。

為了追查案情，法官直指檢方從柯住處搜出行動硬碟內工作簿檔案，裡面記載許多數字，包括「2022/11/1小沈」及許多政商名流，包括嘉義聞人陳盈助等十多人都坦承拿錢給柯，證明捐款人的名字及數額全與該工作簿吻合，不過，柯仍堅稱不知道檔案是誰做的，無法回答相關問題。

法官繼續追問：「行動硬碟是在你住處扣的！」柯才吐露：「檢方到我家搜索，然後把硬碟擺在桌上叫我簽收，我也不知道是從哪裡搜出來的，內容有那些檔案我不曉得。」法官一臉狐疑，柯才表示：「如果在我家搜到的，就是我家的，但我不能說檔案是我做的。」

法官又問：「硬碟是誰在用？」並強調工作簿檔案上的作者署名「WEN」，到底是不是他自己做的？柯文哲回答：「網路上常常灌來灌去，下載拷貝，但不是每個檔案都是我的，但硬碟應該是我的沒錯。我們家裡的人沒在用這個硬碟，檔案裡有各式各樣的稱號，不能證明是我做的。」

即便柯不願承認，一再鬼打牆，檢方日前傳訊蔡壁如作證時，蔡已證實柯在台大醫院擔任外科加護病房主任時，編輯檔案署名「ko」，後來跟著電腦名稱更改，編輯檔案署名也改為「WEN」。

蔡壁如應訊時稱，當時檢察官拿出柯文哲與她的LINE對話，她就承認是二人間的對話，「確實柯文哲寫給我LINE，我不需要去說謊，但那是很多年前的事情了。」由於該硬碟的資料五花八門，除了索賄紀錄、與蔡壁如對話，還有柯的家庭與個人生活照，顯見該硬碟是柯文哲製作的檔案無誤，柯說不知道是誰做的檔案，又說別人不會接觸該硬碟，說法前後矛盾，漏洞百出。



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