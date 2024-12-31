　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲「年羹堯」回鍋計畫曝光　蔡壁如不怕萬箭穿心

蔡壁如辭去台中市府顧問宣布參選中央委員，黨內保皇派卻掀「擋壁」潮。

▲蔡壁如辭去台中市府顧問宣布參選中央委員，黨內保皇派卻掀「擋壁」潮。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨創黨元老蔡壁如日前宣布參選中央委員反成箭靶，保皇派小草掀起「擋壁」聲浪。對此，親近蔡的友人向本刊表示，蔡壁如一路跟隨柯，創黨的典章制度許多都出自她手，她有責任在柯文哲陷入司法戰之際重整黨務，但當她宣布參選中央委員後，有心人士造謠中傷，導致許多小草在網路瘋狂攻擊她，讓蔡一度感到委屈，但為了讓黨重新站起來，「壁如姐說她會放下這些射向她的箭，即便粉身碎骨也在所不惜！」

柯因京華城等案涉貪遭北檢起訴求刑28年6個月，起訴書揭露，柯的硬碟文件出現「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」，蔡壁如日前受訪證實，確實是柯當初寫給他了LINE內容，並笑稱：「柯主席很喜歡用一些歷史的比喻，他就常這樣跟我們開玩笑，年羹堯其實還不錯。」

對於參選中央委員，白營人士分析，以蔡壁如目前掌握的黨代表票數，「要當選不是問題」。親近蔡壁如的友人轉述，柯捲入司法案之後，蔡私下多次感嘆，當初創黨設有財務監督委員會，甚至有強大的律師團當後盾，「為什麼這些制度沒保護到黨主席，甚至是幹部、幕僚？」因此蔡這次重返黨中央有意盤點現有制度，「有缺失、漏洞，該檢討的就想辦法補起來！」

該名友人還說，蔡壁如的態度是台灣還是要有第三勢力，壯大民眾黨「朋友要多、敵人要少」，想法跟柯一樣，她當選中央委員對內會盡力凝聚共識，對外則勤跑組織、找外援，「不能只有天龍國思維」，至於主席一職，沒人敢扛她會出面扛，但絕不會主動去爭。

一名白營人士則分析，在柯庭訊親口表達辭意並點名黃國昌後，主席接班可望定於一尊，但中央委員改選後，蔡壁如可望重返白營核心，屆時挺蔡、擋壁二派角力，恐成後柯文哲時代最先要面臨的第一道課題。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


更多鏡週刊報導
【封面故事】交棒黃國昌小草保皇擋壁　後柯時代白營角力一觸即發
【柯文哲交棒內幕】辭主席換免押盤算曝光　揭柯文哲交棒黃國昌祕辛
【柯文哲交棒內幕1】柯辭職信消失10天羅生門　白營託人傳話「找黃國昌談一件事」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
北檢再抗告！　律師分析「柯文哲收押」機率
快訊／長榮海運年終開獎！　大手筆發20個月
北捷跨年42小時不收班　「這6小時」南京三民、小巨蛋進站免費
碩士生暈船SWAG早春女神！　威脅毀掉「人身」
柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光
《台灣傳奇》演員雙不倫！　「鹹濕對話」外洩毀婚姻
今晚跨年變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林姿妙涉貪今下午宣判！　突恍然大悟：原來我是安捏被起訴

揹150萬車貸600萬房貸　一家3人販毒賺生活費下場曝光

北檢再抗告！　律師分析「柯文哲收押」機率

甘比亞黑龍超融入台式幹話幽默　誇很煩的台籍女友「會關心」

沈慶京1億保金　驚傳陶朱隱園屋主抵押借錢

38G正妹的「愛愛服務」　誘騙宅男買3萬點數

柯文哲涉「魚果弊案」神巧合京華城案！　被告全現身

柯文哲再爆百億弊案！　流標密會沈慶京後中工就拿下

柯文哲、沈慶京新加坡密會　橘子陪同返台存款多百萬

網傳基隆殺人焚屍嫌犯逃到台中　大甲警低調回應

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

#柯文哲 終於回家了！戴電子腳鐐「全程沈默」

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

#應曉薇 交保了！左腳穿戴電子腳鐐畫面曝光

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空失事179死僅2生還　倖存空少後遺症恐全身癱瘓

林姿妙涉貪今下午宣判！　突恍然大悟：原來我是安捏被起訴

揹150萬車貸600萬房貸　一家3人販毒賺生活費下場曝光

北檢再抗告！　律師分析「柯文哲收押」機率

甘比亞黑龍超融入台式幹話幽默　誇很煩的台籍女友「會關心」

沈慶京1億保金　驚傳陶朱隱園屋主抵押借錢

38G正妹的「愛愛服務」　誘騙宅男買3萬點數

柯文哲涉「魚果弊案」神巧合京華城案！　被告全現身

柯文哲再爆百億弊案！　流標密會沈慶京後中工就拿下

柯文哲、沈慶京新加坡密會　橘子陪同返台存款多百萬

網傳基隆殺人焚屍嫌犯逃到台中　大甲警低調回應

林姿妙涉貪今下午宣判！　突恍然大悟：原來我是安捏被起訴

宋慧喬變身文同珢睽違23年登脫口秀　離婚5年嘆「週遭都女生朋友」

揹150萬車貸600萬房貸　一家3人販毒賺生活費下場曝光

北檢再抗告！　律師分析「柯文哲收押」機率

甘比亞黑龍超融入台式幹話幽默　誇很煩的台籍女友「會關心」

長榮海運年終開獎！　大手筆發20個月

向佐道歉！　臨時退出大陸跨年節目…官宣6天變卦「認2病症纏身」

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」！無奈認了原因：壓力大 現況曝

與濟州航空罹難者共事過　起亞虎前啦啦隊李雅英發聲

沈慶京1億保金　驚傳陶朱隱園屋主抵押借錢

餐廳見正妹！開口想加Line　女脫罩露笑「可以啊」嚇傻她

社會熱門新聞

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

她上陽明山濃霧中消失　竟陳屍橋墩

即／北檢最新聲明回應　駁「逼柯文哲辭黨主席」

快訊／台中北屯男子墜樓亡

碩士生暈船SWAG早春女神　威脅毀掉「人身」慘了

即／柯文哲交保1小時20分鐘　北檢2度抗告

超嗆！鄭文燦今開庭　檢察官：證據完備，不是只有Excel檔

台中29歲男失蹤2天　陳屍轎車駕駛座

Gogoro董座砸錢送小三兒女上貴族學校　癌妻獨自抗病賣房

苗栗騎士碰撞路邊大貨車　爆頭滿地血亡

欠車貸+信貸180萬！29歲男竟拉媽媽和女友賣毒

柯文哲「行動硬碟」代碼說不清　蔡璧如1句證詞打臉

男大生騎車撞違停貨車　爆頭滿地鮮血亡

應曉薇交保前突大聲尖叫　原因曝光

更多熱門

相關新聞

柯文哲辭主席「交棒黃國昌」祕辛　黨內掀「擋壁」潮

柯文哲辭主席「交棒黃國昌」祕辛　黨內掀「擋壁」潮

民眾黨主席柯文哲涉貪遭起訴求刑28年6個月，庭訊時表達辭去黨主席、請立委黃國昌幫忙，讓白營難產4個月的主席接班議題浮上檯面，也確定柯交卸主席的意向。本刊調查，柯此舉除與法官打心理戰，以辭職自削影響力盼換取免押，另也意在對支持者喊話，讓民眾黨有處理主席接班的空間。

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

美麗島民調／柯文哲不信任度70.3％

美麗島民調／柯文哲不信任度70.3％

審判長：柯文哲不辭主席恐成再押理由　民眾黨本周討論

審判長：柯文哲不辭主席恐成再押理由　民眾黨本周討論

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

關鍵字：

鏡週刊柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

那對夫妻公開好消息！Kim宣布妮妮「有新身份」

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

《台灣傳奇》演員雙不倫　王大熊、李婉瑜偷情毀婚姻

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

她上陽明山濃霧中消失　竟陳屍橋墩

韓國貢茶要員工「墜機先通知主管」　公司道歉

即／北檢最新聲明回應　駁「逼柯文哲辭黨主席」

橘貓領養4天遭虐　潑漂白水被拋棄

快訊／台中北屯男子墜樓亡

今晚跨年變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

LINE「最禮貌句點」曝光！大票人認證：偉大發明

《央視》跨年晚會陣容公開　4台灣藝人在列

碩士生暈船SWAG早春女神　威脅毀掉「人身」慘了

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面