柯文哲「年羹堯」回鍋計畫曝光　蔡壁如不怕萬箭穿心

▲蔡壁如辭去台中市府顧問宣布參選中央委員，黨內保皇派卻掀「擋壁」潮。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨創黨元老蔡壁如日前宣布參選中央委員反成箭靶，保皇派小草掀起「擋壁」聲浪。對此，親近蔡的友人向本刊表示，蔡壁如一路跟隨柯，創黨的典章制度許多都出自她手，她有責任在柯文哲陷入司法戰之際重整黨務，但當她宣布參選中央委員後，有心人士造謠中傷，導致許多小草在網路瘋狂攻擊她，讓蔡一度感到委屈，但為了讓黨重新站起來，「壁如姐說她會放下這些射向她的箭，即便粉身碎骨也在所不惜！」

柯因京華城等案涉貪遭北檢起訴求刑28年6個月，起訴書揭露，柯的硬碟文件出現「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」，蔡壁如日前受訪證實，確實是柯當初寫給他了LINE內容，並笑稱：「柯主席很喜歡用一些歷史的比喻，他就常這樣跟我們開玩笑，年羹堯其實還不錯。」

對於參選中央委員，白營人士分析，以蔡壁如目前掌握的黨代表票數，「要當選不是問題」。親近蔡壁如的友人轉述，柯捲入司法案之後，蔡私下多次感嘆，當初創黨設有財務監督委員會，甚至有強大的律師團當後盾，「為什麼這些制度沒保護到黨主席，甚至是幹部、幕僚？」因此蔡這次重返黨中央有意盤點現有制度，「有缺失、漏洞，該檢討的就想辦法補起來！」

該名友人還說，蔡壁如的態度是台灣還是要有第三勢力，壯大民眾黨「朋友要多、敵人要少」，想法跟柯一樣，她當選中央委員對內會盡力凝聚共識，對外則勤跑組織、找外援，「不能只有天龍國思維」，至於主席一職，沒人敢扛她會出面扛，但絕不會主動去爭。

一名白營人士則分析，在柯庭訊親口表達辭意並點名黃國昌後，主席接班可望定於一尊，但中央委員改選後，蔡壁如可望重返白營核心，屆時挺蔡、擋壁二派角力，恐成後柯文哲時代最先要面臨的第一道課題。

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